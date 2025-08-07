Wall: Αλλαγή κατεύθυνσης στην αγορά και απώλειες για Dow και S&P 500 – Διασώθηκε ο Nasdaq

Το θετικό πρόσημο του αμερικάνικου χρηματιστηρίου στο ξεκίνημα της συνεδρίασης της Πέμπτης (7/8) δεν κράτησε για πολύ με την αγορά να κάνει στροφή και τον Dow Jones να σημειώνει απώλειες κατά 224 μονάδες παρά τα αρχικά του κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιομηχανικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,51% κλείνοντας στις 43.968,64 μονάδες, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν τα κέρδη τους σε μια ήδη δυνατή εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Caterpillar σημείωσε πτώση 2%, λόγω προειδοποίησης της εταιρείας σχετικά με τις επιπτώσεις των δασμών στη δραστηριότητά της. Νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση, η Dow είχε ενισχυθεί άνω των 300 μονάδων (περίπου 0,7%).

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με απώλειες 0,08% στις 6.340,00 μονάδες, αν και είχε φτάσει να διαπραγματεύεται υψηλότερα κατά 0,7% μέσα στην ημέρα, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite έκλεισε με άνοδο 0,35%, παρότι είχε παρουσιάσει άλμα άνω του 1% στις υψηλές τιμές της συνεδρίασης.

Απώλειες κατέγραψαν και εταιρείες όπως η Salesforce, ενώ αδύναμος ήταν συνολικά ο κλάδος του λογισμικού το απόγευμα, πιθανώς λόγω δήλωσης της Fortinet ότι η ανανέωση προϊόντων θα είναι μικρότερη από όσο αναμενόταν. Η Eli Lilly υποχώρησε περίπου 13% παρά τα θετικά της αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο και την αναβάθμιση των στόχων για τη χρονιά, καθώς τα αποτελέσματα δοκιμών για χάπι κατά της παχυσαρκίας απογοήτευσαν.

Η αγορά είχε ανακτήσει κινήσεις προηγουμένως όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη τη θέσπιση δασμού 100% σε εισαγόμενα τσιπ ημιαγωγών, με εξαιρέσεις για εταιρείες με παραγωγή στις ΗΠΑ, προκαλώντας άνοδο σε μετοχές όπως της Advanced Micro Devices (+5%) και στο ETF VanEck Semiconductor (SMH) (+1%). Η Apple ενισχύθηκε κατά περίπου 3%, ανακοίνωσε δαπάνη 100 δισ. δολ. για αμερικανικές εταιρείες/προμηθευτές τα επόμενα τέσσερα χρόνια, επιπλέον των 500 δισ. που είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο ότι «[θα επιβάλουμε μεγάλα δασμολόγια στα chips], αλλά για τις εταιρείες που παράγουν ή έχουν δεσμευτεί να παράγουν στις ΗΠΑ δεν θα υπάρχει χρέωση».

Παράλληλα, η αγορά είχε απορροφήσει ήδη την εφαρμογή των «αμοιβαίων» δασμών, ενώ στοιχεία όπως οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας δείχνουν ισχυρή εικόνα για την αμερικανική οικονομία, παρά την απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση του Ιουλίου.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει επιλέξει τον Stephen Miran, επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, για να υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Federal Reserve, στη θέση της παραιτηθείσας Adriana Kugler.

Όπως σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής της Ameriprise, Anthony Saglimbene, σε «φορτισμένο» κλίμα με πολλούς αβέβαιους παράγοντες (π.χ. δασμοί, εμπόριο), οι αγορές αφομοιώνοντας προς το παρόν στοιχεία που δείχνουν ισχυρή οικονομία και δυνατά κέρδη, αναμένοντας περισσότερα στοιχεία για την επίπτωση των δασμών το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την FactSet, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να έχουν αύξηση 11% στο δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με πέρυσι – σχεδόν τριπλάσια από το 4% που υπολογιζόταν στο τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs.

Στο εβδομαδιαίο πλαίσιο, ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 1,3%, ο Nasdaq +2,4%, ενώ η Dow κινείται με άνοδο σχεδόν 1%. Μέχρι την Τετάρτη, ο S&P είχε πέντε συνεδρίες με απώλειες εντός των έξι τελευταίων, και η Dow είχε έξι αρνητικές στις επτά.

Πετρέλαιο: Εξαήμερο πτωτικό σερί

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου για έκτη διαδοχική ημέρα, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Το Brent υποχώρησε 0,7% στα 66,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντίστοιχες απώλειες σημείωσε και το αμερικανικό αργό WTI φθάνοντας στα 63,88 δολάρια.