Πτώση στη Wall Street εν αναμονή των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό
23:15 - 11 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν ελαφρώς τη Δευτέρα (11/8), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για κρίσιμες εκθέσεις πληθωρισμού στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε πτωτικά κατά 0,45% στις 43.975,89 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,20% στις 6.376,98 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε καθοδικά κατά 0,30% στις 21.385,40 μονάδες.

Οι μετρήσεις πληθωρισμού αυτής της εβδομάδας θα αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για έναν ευρύ χρηματιστηριακό δείκτη που βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI), ο οποίος θα δημοσιευτεί την Τρίτη (12/8), και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη (14/8), θα είναι καθοριστικοί για τη διαμόρφωση των προσδοκιών σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων — ιδιαίτερα ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) τον Σεπτέμβριο. Εάν οι ανακοινώσεις δείξουν υψηλότερο του αναμενόμενου πληθωρισμό, αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την άνοδο της αγοράς.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο CPI Ιουλίου θα παρουσιάσει αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,8% σε ετήσια. Ο πυρήνας του CPI — που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας — αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% μηνιαίως και 3,1% σε ετήσια βάση. Αυτές οι τιμές αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 0,2 και 0,9 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουνίου.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό προηγούνται της ετήσιας συνεδρίασης της Fed στο Jackson Hole του Wyoming, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-23 Αυγούστου, και ενδέχεται να καθορίσει τον τόνο για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Παρόλο που η αγορά δίνει πλέον 87% πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ο Sam Stovall της CFRA Research είπε στο CNBC ότι οι επενδυτές ίσως να προτρέχουν.

Παράλληλα, οι επενδυτές δεν επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει την προθεσμία για την επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα κατά 90 ημέρες. Ο πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα λίγες ώρες πριν από τα μεσάνυχτα, όταν έληγε η προηγούμενη περίοδος αναστολής των δασμών.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε κατά 0,20% στα 66,72 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν άνοδο 0,27% στα 64,05 δολάρια το βαρέλι. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 2,58% στα 3.401,97 δολάρια η ουγγιά.

