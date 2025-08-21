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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο φόντο τα μακροοικονομικά στοιχεία
Χρηματιστήρια
10:53 - 21 Αυγ 2025

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο φόντο τα μακροοικονομικά στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν μεικτά πρόσημα την Πέμπτη (21/8), καθώς οι περιφερειακοί επενδυτές παρακολουθούν στενά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,04%% στις 24.288,77 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει ήπια κέρδη 0,05% στις 9.292,85 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται ελαφρώς καθοδικά κατά 0,21% στις 7.955,98 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX καταγράφει ήπιες απώλειες 0,09% στις 15.283,15 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινείται ανοδικά κατά 0,38% στις 42.025,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,11% στις 7.977,18 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) για την ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία παρέχουν ένδειξη για τη δραστηριότητα της οικονομίας στην περιοχή.

Δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη την Πέμπτη.

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