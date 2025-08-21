ΗΠΑ: «Έφυγε» ο δικαστής της καλοσύνης και τηλεοπτικός θρύλος Φρανκ Κάπριο σε ηλικία 88 ετών

Με την τηλεοπτική εκπομπή «Caught in Providence», ο Αμερικανός δικαστής Φρανκ Κάπριο (1936-2025) έγινε παγκοσμίως γνωστός και αγαπητός. Ωστόσο, σε ηλικία 88 ετών, έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Κάπριο πέθανε «ειρηνικά, ύστερα από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος».

«Αγαπημένος για τη συμπόνια, τη σεμνότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, άγγιξε εκατομμύρια ζωές μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου», ανέφερε η οικογένειά του. «Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους τον γνώρισαν».

Δεν υπήρξε μόνο σεβαστός δικαστής, αλλά και «αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, παππούς, προπάππους και φίλος». Το μήνυμα καταλήγει: «Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε. Ας προσπαθήσουμε, προς τιμήν του, να φέρουμε λίγη περισσότερη καλοσύνη στον κόσμο – όπως έκανε εκείνος κάθε μέρα».

Από το δικαστήριο στην τηλεοπτική δόξα

Με την ανθρώπινη και συχνά χιουμοριστική προσέγγισή του, ο Φρανκ Κάπριο εξελίχθηκε σε τηλεοπτική προσωπικότητα-θρύλο. Στην πατρίδα του, το Providence του Ρόουντ Άιλαντ, υπηρέτησε ως δικαστής από τη δεκαετία του 1980, αλλά η διεθνής αναγνώριση ήρθε με το «Caught in Providence».

Η εκπομπή παρουσίαζε πραγματικές δικαστικές υποθέσεις για μικροπαραβάσεις, όπως τροχαίες κλήσεις. Ο Κάπριο αξιοποίησε το τηλεοπτικό αυτό βήμα για να αναδείξει την ανθρωπιά και την ενσυναίσθηση. Οι καλοσυνάτες, συχνά με μια δόση χιούμορ, αποφάσεις του τον έκαναν αγαπητό σε κοινό πολύ πέρα από τις ΗΠΑ, ενώ πολλά βίντεο έγιναν viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Γνωστά έγιναν αρκετά βίντεο στα οποία καλεί παιδιά στο δικαστικό έδρανο ώστε να τον … συνεπικουρήσουν στο δικαστικό του έργο.

Η τελευταία του ανάρτηση

Ο Φρανκ Κάπριο ήταν παντρεμένος για 60 χρόνια με τη σύζυγό του Joyce, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.

Τον Δεκέμβριο του 2023 αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία. Λίγες μόνο ώρες πριν φύγει από τη ζωή, εμφανίστηκε ο ίδιος από το νοσοκομείο μέσω Instagram, μιλώντας για μια επιδείνωση της υγείας του και ζητώντας προσευχές.

Ποιος ήταν ο δικαστής Φρανκ Κάπριο

Παιδί Ιταλών μεταναστών, ο Φρανκ Κάπριο γεννήθηκε το 1936 και ως νεαρός εργάστηκε με τον πατέρα στην παραγωγή γαλακτος, ενώ παρακολούθησε το Δημόσιο σχολείο της περιφέρειας του Ρόουντ Άιλαντ. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας του ασχολήθηκε με αρκετή επιτυχία με το άθλημα της πάλης. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Providence College και δούλεψε σαν δάσκαλος της κοινότητας στο Hope High School ενώ ταυτόχρονα συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή.

Ο Κάπριο εξελέγη Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Εθνικής Συνέλευσης σε πολλές περιπτώσεις και ήταν Δημοκρατικός υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα του Ρόουντ Άιλαντ το 1970, αλλά και τη δημαρχία του Providence το 1978.

Από το 1985 είναι Πρόεδρος του Δικαστηρίου του Providence, καθώς επίσης και επικεφαλής δημοτικός δικαστής της περιοχής, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου του Rhode Island για την Παιδεία.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚι, απέτισε φόρο τιμής στη «ζεστασιά και τη συμπόνια» του.

«Ήταν κάτι περισσότερο από ένας νομικός - ήταν ένα σύμβολο ενσυναίσθησης στο δικαστήριο, δείχνοντάς μας τι είναι δυνατό όταν η δικαιοσύνη μετριάζεται από την ανθρωπιά», είπε.

Το «Caught in Providence» κέρδισε πολλές υποψηφιότητες για τα βραβεία Daytime Emmy μετά την εθνική του προβολή από το 2018 έως το 2020. Η σειρά αφορούσε την πεποίθησή του ότι η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να περιλαμβάνει αμεροληψία και καλοσύνη.