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Wall Street: Η τεχνολογία κράτησε ψηλά την αγορά, παρά τις πιέσεις στον Dow
Χρηματιστήρια
23:22 - 03 Σεπ 2025

Wall Street: Η τεχνολογία κράτησε ψηλά την αγορά, παρά τις πιέσεις στον Dow

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street κινήθηκαν κατά βάση ανοδικά την Τετάρτη (3/9), με τις μετοχές τεχνολογίας να ηγούνται των κερδών, μετά από μια απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην αντιμονοπωλιακή υπόθεση της Alphabet, η οποία ενίσχυσε την αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα μπορέσουν να αντέξουν στις ρυθμιστικές πιέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,06% στις 45.270,67 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άλμα 0,51% στις 6.448,18 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ηχηρά κέρδη 1,02% στις 21.497,73 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές της μητρικής της Google κατέγραψαν άλμα 8% μετά την απόφαση του δικαστή, που επέτρεψε στην εταιρεία να διατηρήσει τον Chrome ως πρόγραμμα περιήγησης, αλλά της απαγόρευσε να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και την υποχρέωσε να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησης. Η απόφαση απέφυγε το χειρότερο δυνατό σενάριο για την Google και στηρίχθηκε κυρίως στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.

Η απόφαση επιτρέπει επίσης στην Apple να συνεχίσει να προεγκαθιστά τη μηχανή αναζήτησης της Google στα iPhone της — μια ιδιαίτερα επικερδής συμφωνία για την Apple. Η μετοχή της, που αντιμετωπίζει επίσης αντιμονοπωλιακή υπόθεση, σημείωσε άνοδο 3%.

Σημειώνεται ότι η ανάκαμψη της Τετάρτης (3/9) οφείλεται κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, γεγονός που εξηγεί γιατί ο Dow, που έχει λιγότερη έκθεση στην τεχνολογία, κατέγραψε πτώση. Οι μετοχές ενέργειας και τραπεζών κινήθηκαν πτωτικά λόγω ανησυχιών για επιβράδυνση της οικονομίας και άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Οι ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας εντάθηκαν ωστόσο μετά τα στοιχεία για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, που υποχώρησαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την εποχή της πανδημίας Covid. Αυτό ενισχύει τη σημασία της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή και αναμένεται να αποτελέσει επόμενο καθοριστικό τεστ για τις αγορές.

Εκτός αυτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έριξε κι εκείνος τη... «βόμβα» του δηλώνοντας ότι ενδέχεται να ακυρώσει μία σειρά εμπορικών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη σε περίπτωση χάσει δικαστική διαμάχη που αφορά τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI βυθίστηκε κατά 2,52% στα 63,94 δολάρια το βαρέλι και το Brent υποχώρησε κατά 2,31% στα 67,54 δολάρια. Ο χρυσός εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα με κέρδη 0,83% στα 3.621,90 δολάρια.

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