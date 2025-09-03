Ουκρανία: Απορρίπτει διμερή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στη Μόσχα επιμένοντας σε ουδέτερο έδαφος

Ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Συμπίχα, απέρριψε την Τετάρτη (3/9) μέσω της πλατφόρμας X την πρόταση της Μόσχας σχετικά με μια πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε δηλώσει ανοιχτός σε μία συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, τη νομιμότητα του οποίου αμφισβητεί, καλώντας δημόσια τον να έρθει στη Μόσχα, τη στιγμή που οι ρωσικές επιθέσεις κλιμακώνονται.

Υπάρχουν τουλάχιστον επτά χώρες που έχουν προσφερθεί ως τόποι διεξαγωγής για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι – όπως η Ελβετία ή το Βατικανό, έγραψε. Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει αμέσως σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες για μια συνάντηση.

Με τις «εξ αρχής απαράδεκτες προτάσεις», ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει τους πάντες, δήλωσε ο Συμπίχα.

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.



These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) September 3, 2025

Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει επανειλημμένα μια συνάντηση με τον Πούτιν, ώστε να διαπραγματευτεί άμεσα μια κατάπαυση του πυρός στον ρωσικό επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν, από την άλλη πλευρά, τονίζει συνεχώς ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί μόνο εφόσον υπάρξουν οι «κατάλληλες προϋποθέσεις».

Σημειώνεται ότι περίπου 2,5 εβδομάδες μετά τη Σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος ως προς την επίλυση του Ουκρανικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει ακόμη την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία και εξέφρασε την Τρίτη (2/9) εκ νέου την απογοήτευσή του για τις κινήσεις του Πούτιν.