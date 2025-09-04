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Γεωργιάδης: Ευχαριστίες στα ΜΑΤ που τον υπερασπίστηκαν στο Νοσοκομείο Δράμας
Πολιτική
23:25 - 04 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Ευχαριστίες στα ΜΑΤ που τον υπερασπίστηκαν στο Νοσοκομείο Δράμας

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφει πως πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο του στη Θεσσαλονίκη, σταμάτησε να χαιρετίσει και να ευχαριστήσει άνδρες των ΜΑΤ που τον υπερασπίστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο νοσοκομείο της Δράμας.

Όπως τονίζει στο βίντεο που ανέβασε στο Χ: Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο μου στην Θεσσαλονίκη σήμερα συνάντησα μερικούς άνδρες των ΜΑΤ σε μία κλούβα. Θεώρησα καθήκον μου να σταματήσω, να τους χαιρετίσω και να να ευχαριστήσω και τους συνάδελφους τους που και σήμερα το πρωί στην Δράμα με υπερασπίστηκαν. Να έχετε δύναμη παιδιά και ψυχραιμία.

«Τα παιδιά αυτά που όλοι τα κατηγορούν είναι αυτά που σε όλες τις κρίσιμες στιγμές μπαίνουν μπροστά για μας», αναφέρει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

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