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Ευρωαγορές: «Χλιαρές» μεταβολές μετά τα στοιχεία για τη στασιμότητα της βρετανικής οικονομίας
Χρηματιστήρια
19:54 - 12 Σεπ 2025

Ευρωαγορές: «Χλιαρές» μεταβολές μετά τα στοιχεία για τη στασιμότητα της βρετανικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χωρίς αξιόλογες μεταβολές την Παρασκευή (12/9), μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε στάσιμη τον Ιούλιο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με οριακές απώλειες στο -0,09% και τις 554,84 , χωρίς να καταγράφεται σαφής κατεύθυνση ανάμεσα στους βασικούς κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια.

Στους επιμέρους βασικοί δείκτες, ο γαλλικός CAC έκλεισε με ανεπαίσθητα κέρση (+0,02%) στις 7.825,24 μονάδες, ο γερμανικός DAX τερμάτισε με οριακές απώλειες (-0,02%) στις 23.698,15 μονάδες και ο βρετανικός FTSE υποχώρησε κατά 0,15% στις 9.283,29 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα «πράσινα», με κέρδη της τάξης του 0,32% που τον έφεραν στις 42.566,41 μονάδες και ο ισπανικός IBEX έχασε 0,09% στις 15.308,20 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η ισπανική τράπεζα Sabadell ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο συνιστά ομόφωνα στους μετόχους της να απορρίψουν την εχθρική πρόταση εξαγοράς από την επίσης ισπανική BBVA.

Ο CEO της Sabadell, César González-Bueno, δήλωσε στο CNBC ότι η προσφορά των 15 δισ. ευρώ (17,6 δισ. δολάρια) υποτιμά την αξία της τράπεζας.

Η μετοχή της Sabadell ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ της BBVA παρέμεινε σταθερή.

Η μετοχή της Vestas Wind βρέθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών στον δείκτη Stoxx 600, υποχωρώντας έως και 4,3% το πρωί, μετά τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών Doug Burgum ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια δεν θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Η μετοχή έκλεισε με πτώση 2,6%.

«Με αυτή την κυβέρνηση, δεν υπάρχει μέλλον για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, διότι είναι πολύ ακριβή και όχι αρκετά αξιόπιστη», δήλωσε ο Burgum.

Ο CEO της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε στους Financial Times ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους είναι έτοιμη να κόψει επιπλέον 1 εκατομμύριο εισιτήρια προς την Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμάχης για τη φορολογική πολιτική της χώρας.

Με το βλέμμα στα μάκρο

Την Παρασκευή (12/9) το πρωί ανακοινώθηκε ότι η βρετανική οικονομία δεν κατέγραψε ανάπτυξη τον Ιούλιο, μετά από άνοδο 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Η στασιμότητα αυτή προστίθεται στις παραμέτρους που θα εξετάσει η Τράπεζα της Αγγλίας ενόψει της επικείμενης απόφασης για τη νομισματική της πολιτική.

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη (11/9), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, σε μια απόφαση που ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Οι διεθνείς επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

Οι αγορές προεξοφλούν με μεγάλη βεβαιότητα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι ο πυρήνας του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 3,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed.

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