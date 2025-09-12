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Σε «ελεύθερη πτώση» οι μετοχές φαρμακευτικών λόγω της φημολογίας ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποδίδει παιδικούς θανάτους σε εμβόλια
Χρηματιστήρια
23:15 - 12 Σεπ 2025

Σε «ελεύθερη πτώση» οι μετοχές φαρμακευτικών λόγω της φημολογίας ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποδίδει παιδικούς θανάτους σε εμβόλια

Reporter.gr Newsroom
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Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκαν σήμερα (12/9) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι μετοχές εταιρειών που παράγουν εμβόλια κατά της Covid-19. Η αιτία για τις ρευστοποιήσεις ήταν ένα δημοσίευμα που πυροδότησε ανησυχίες, καθώς αξιωματούχοι υγείας της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται ότι θα επιρρίψουν στα εμβόλια την ευθύνη για κάποιους θανάτους παιδιών.

Η Washington Post, επικαλούμενη τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος, αναφέρει πως οι καταγγελίες της κυβέρνησης βασίζονται σε αναφορές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί και προέρχονται από το σύστημα καταγραφής παρενεργειών VAERS, που διαχειρίζεται το CDC. Ωστόσο, το ίδιο το CDC ξεκαθαρίζει πως οι αναφορές στο VAERS δεν αποδεικνύουν ότι το εμβόλιο προκάλεσε το κάθε συμβάν.

Παρ' όλα αυτα, σύμφωνα με την WP, οι υγειονομικές αρχές της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζουν να συνδέσουν τον θάνατο 25 παιδιών με τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν το ποιοι Αμερικανοί θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν τον ισχυρισμό για τους θανάτους παιδιών σε μια παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα σε μια ομάδα συμβούλων του CDC που εξετάζει νέες συστάσεις για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, οι οποίες επηρεάζουν την πρόσβαση στα εμβόλια και το αν θα είναι δωρεάν.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού έχουν μελετηθεί εκτενώς, συμπεριλαμβανομένου των εμβολιασμών στα παιδιά, και ότι οι κίνδυνοι του ίδιου του ιού υποτιμούνται.

Ο επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Μάρτι Μάκαρι επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα στο CNN ότι οι αρχές ερευνούν αναφορές για πιθανούς θανάτους παιδιών από το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των εκθέσεων αυτοψίας και συνεντεύξεων με τους γονείς των παιδιών. Μια τέτοια έρευνα μπορεί να διαρκέσει μήνες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, και δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε.

Αυξημένες πιέσεις στη Wall Street

Ωστόσο, και μόνο η είδηση ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει βάλει τα εμβόλια του covid στο «στόχαστρο» προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στη Wall Street, με τις μετοχές των εταιρειών που ανέπτυξαν τα βασικά εμβόλια mRNA να σημειώνουν απότομη πτώση: Η Moderna έχασε 8%, φτάνοντας σε επίπεδα χαμηλότερα από τον Μάρτιο του 2020, η Pfizer υποχώρησε κατά 3,7% και η BioNTech κατρακύλησε 8,4%.

Η Moderna απάντησε με δήλωση προς το MarketWatch, τονίζοντας ότι το εμβόλιό της, Spikevax, παρακολουθείται προσεκτικά από τον FDA και 90 εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, ανέφερε πως, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο δόσεις που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, τα συστήματα ελέγχου σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Αυστραλία και Καναδά δεν έχουν εντοπίσει νέα ή αδημοσίευτα ζητήματα ασφάλειας σε παιδιά ή εγκύους. Η Pfizer και η BioNTech δεν έκαναν άμεσα κάποιο σχόλιο, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκαν προς το παρόν.

Σημειώνεται ότι το δημοσίευμα ήρθε μία εβδομάδα μετά τη Wall Street Journal, που ανέφερε πως ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σκοπεύει να δημοσιοποιήσει μια έκθεση που συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης (Tylenol) κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά.

Ο Κένεντι έχει δεχθεί έντονη κριτική στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας για τον τρόπο που αναδιοργανώνει το αμερικανικό σύστημα υγείας, μεταξύ άλλων και για την απομάκρυνση των μελών της επιτροπής που συμβουλεύουν το CDC σε θέματα εμβολιασμών.

Τον Αύγουστο, η διοίκηση Τραμπ ανακοίνωσε πως θα διακόψει τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη φαρμάκων mRNA, καθώς ο Κένεντι αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα αυτής της τεχνολογίας εμβολίων.

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