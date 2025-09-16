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Μητσοτάκης: HIIF - Νέο Ταμείο Καινοτομίας &amp; Υποδομών για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Οικονομία
16:48 - 16 Σεπ 2025

Μητσοτάκης: HIIF - Νέο Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Athens International Investor Summit (AIIS), επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα «γυρίζει σελίδα» και αποτελεί πλέον έναν ασφαλή και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Το HIIF θα λειτουργεί ως επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου (Growthfund) και φιλοδοξεί να κινητοποιήσει επενδύσεις σε τομείς αιχμής της Νέας Οικονομίας, όπως οι ψηφιακές υποδομές, η πράσινη ενέργεια, η κυκλική και γαλάζια οικονομία. Η προετοιμασία του Ταμείου υποστηρίχθηκε από τη BlackRock Financial Markets Advisory, ενώ ήδη έχει εξασφαλιστεί αρχικό κεφάλαιο ύψους 303 εκατ. ευρώ.

Στόχος επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, η πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών, ενώ στόχος είναι να προσελκυσθούν επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Με το HIIF ενισχύουμε τον ρόλο μας ως αξιόπιστου εταίρου για διεθνείς επενδυτές. Το Ταμείο θα έχει μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον», σημείωσε.

Στρατηγικοί άξονες

Το HIIF έρχεται να καλύψει κρίσιμες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με στοχευμένες επενδύσεις σε:

  • Ψηφιακές Υποδομές, που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα και τις «έξυπνες» υπηρεσίες.
  • Πράσινη Μετάβαση και έργα απανθρακοποίησης.
  • Ενέργεια, με στόχο να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακός ενεργειακός κόμβος.
  • Κυκλική και Γαλάζια Οικονομία, με καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη ναυτιλιακών υποδομών.
  • Διεθνής στήριξη και μηνύματα εμπιστοσύνης

Στη Σύνοδο συμμετείχαν περισσότεροι από 40 διεθνείς οργανισμοί, που διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων. Ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντεμπραντ, υπογράμμισε ότι ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αποδεικνύει «συνέπεια και αποφασιστικότητα» και τόνισε πως η χώρα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την Ευρώπη στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για έργα υποδομής.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σημείωσε ότι η Ελλάδα «ενσαρκώνει πλέον τις θεσμικές αρετές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας», ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επανέλαβε τη δέσμευση για «διαφανές και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον».

Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ανακτά την επενδυτική βαθμίδα, εμφανίζει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Για το 2025, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,3%, έναντι 0,8% στην Ευρωζώνη, στοιχείο που, όπως τόνισε, αποδεικνύει ότι η αλλαγή σελίδας στην ελληνική οικονομία «ήρθε για να μείνει».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 19:58
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