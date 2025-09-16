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Το καλοκαίρι του 2025 έσπασε «ρεκόρ θερμοκρασίας» στην Ισπανία
Ειδήσεις
16:44 - 16 Σεπ 2025

Το καλοκαίρι του 2025 έσπασε «ρεκόρ θερμοκρασίας» στην Ισπανία

Reporter.gr Newsroom
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Αυτό το καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό στην Ισπανία από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία το 1961, καθώς η χώρα βίωσε πάνω από ένα μήνα καύσωνα που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή και συνέβαλε στη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών των τελευταίων τριάντα ετών.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν 2,1 βαθμούς Κελσίου θερμότερο από το μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 και ξεπέρασε το προηγούμενο θερμότερο καλοκαίρι που καταγράφηκε το 2022 κατά 0,1 βαθμούς, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET. Εννέα από τα 10 πιο ζεστά καλοκαίρια στην Ισπανία έχουν σημειωθεί τον 21ο αιώνα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της AEMET, Ruben del Campo, σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Τα καλοκαίρια του 2022 και του 2025 είναι ένα προοίμιο – ή ένα σπόιλερ – για το τι μπορεί να συμβεί στα μέσα του αιώνα», δήλωσε ο del Campo. «Κάθε τρίτη μέρα αυτό το καλοκαίρι βρισκόμασταν υπό καύσωνα».

Τρεις καύσωνες και ακραίες θερμοκρασίες

Η Ισπανία βίωσε τρεις καύσωνες που διήρκεσαν συνολικά 36 ημέρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με την AEMET, ένας καύσωνας 16 ημερών τον Αύγουστο έφερε τις θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 45 °C στο νότιο τμήμα της χώρας και ήταν ο πιο έντονος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο del Campo δήλωσε ότι η Ισπανία θα πρέπει να προσαρμοστεί στα πιο ζεστά καλοκαίρια, συνεχίζοντας παράλληλα να συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπτώσεις της ζέστης και των πυρκαγιών

Χώρες σε όλο τον κόσμο βιώνουν ρεκόρ ζέστης τα τελευταία χρόνια, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται. Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το θερμότερο στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο στη Βρετανία από την έναρξη των καταγραφών το 1884.

Η έντονη ζέστη συνέβαλε στην εξάπλωση των πυρκαγιών που κατέκαψαν 1,03 εκατομμύρια εκτάρια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές της ΕΕ.

Στο εσωτερικό της βορειοδυτικής περιοχής της Γαλικίας στην Ισπανία, η οποία υπέστη μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές, οι θερμοκρασίες ήταν 3 °C υψηλότερες από το κανονικό, σύμφωνα με την AEMET.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 16:43
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