ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης - Η Oracle καταρρέει, ανησυχούν οι επενδυτές
Χρηματιστήρια
23:31 - 25 Σεπ 2025

Wall: Τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης - Η Oracle καταρρέει, ανησυχούν οι επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, καθώς η άλλοτε «καυτή» μετοχή της Oracle υποχωρεί και αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων. 

Και οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με απώλειες, επηρεασμένοι από τη νέα πτώση της Oracle αλλά και τη διαφαινόμενη μη μείωση των επιτοκίων. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε μειωμένος κατά 0,50% στις 6.604,72 μονάδες, όπως και ο Nasdaq Composite, που διαμορφώθηκε στις 22.384,70 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 173,96 μονάδες ή 0,38%, κλείνοντας στις 45.947,32 μονάδες.

Η μετοχή της Oracle υποχώρησε κατά 5%, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, καθώς παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για την κατάσταση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η κίνηση της αγοράς αντανακλά ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και πιθανώς ριψοκίνδυνες σχέσεις στον κλάδο της AI μετά από πρόσφατες συμφωνίες.

Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, η Oracle, η οποία ηγήθηκε της τελευταίας ανόδου της αγοράς, έχει χάσει σχεδόν 16% από το πρόσφατο υψηλό της. Η πτώση της Πέμπτης οφείλεται εν μέρει σε sell rating που εξέδωσε η Rothschild & Co. Redburn, η οποία προβλέπει πτώση 40%, θεωρώντας ότι «η αγορά υπερεκτιμά σημαντικά» πόσο θα ενισχύσουν οι πρόσφατες συμφωνίες AI της εταιρείας τον κύριο τομέα cloud.

«Η Oracle είχε μια τεράστια ανοδική πορεία. Μια μικρή διόρθωση είναι λογική με βάση το πόσο γρήγορα και δραματικά εκτοξεύτηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς», δήλωσε ο Keith Buchanan, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Globalt Investments. Αναφέρθηκε επίσης σε «κάποια αμφιβολία» σχετικά με τις προβλέψεις για την εκρηκτική ανάπτυξη της cloud υποδομής που ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Το μέγεθος αυτών των παραγγελιών είναι εντυπωσιακό, αλλά αν συγκεντρώνονται σε λίγες παραγγελίες από λίγες αγορές, υπάρχει προφανώς κίνδυνος», πρόσθεσε.

Εκτός από την Oracle, η μετοχή της Tesla ήταν επίσης από τις χαμηλότερες, υποχωρώντας κατά 4%.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων ενίσχυσε τις πωλήσεις μετοχών τεχνολογίας, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να περιορίσουν τον κίνδυνο. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου άγγιξε το 4,2% μετά από στοιχεία για τις πρώτες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας που ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Οι πρώτες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διαμορφώθηκαν σε 218.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, χαμηλότερα από τις 235.000 που εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι και 14.000 λιγότερα από τις αναθεωρημένες προηγούμενες αιτήσεις.

Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, καθώς και η σημαντική αναθεώρηση του ΑΕΠ β’ τριμήνου στο 3,8%, μπορεί να οδηγήσουν τη Federal Reserve να διστάσει πριν μειώσει ξανά τα επιτόκια, υπονομεύοντας έναν βασικό καταλύτη για τις αγορές.

Οι επενδυτές παραμένουν επίσης επιφυλακτικοί ενόψει των στοιχείων για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή και παρακολουθούν τις εξελίξεις σχετικά με μια πιθανή διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης. Σε περίπτωση κυβερνητικού shutdown, θα μπορούσαν να υπάρξουν μαζικές απολύσεις στον ομοσπονδιακό τομέα, καθώς το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού έχει ζητήσει από τις υπηρεσίες να προετοιμάσουν σχέδια «μείωσης προσωπικού», σύμφωνα με το NBC News.

Σταθερά σε υψηλό επτά εβδομάδων το πετρέλαιο

Στα επίπεδα των υψηλών επτά εβδομάδων παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη με τα νέα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ να περιορίζουν την αισιοδοξία για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate υποχώρησε οριακά στα 64,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να κερδίζει 0,16% στα 69,42 δολάρια το βαρέλι.

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε τελικά με ρυθμό 3,8%, αντί του 3,3% που είχε δείξει η δεύτερη ανάγνωση για το ΑΕΠ και του 3% που είχε εκτιμηθεί στην πρώτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: Τι είπε για ελληνοτουρκικά και Γκίλφοϊλ
Ειδήσεις

Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: Τι είπε για ελληνοτουρκικά και Γκίλφοϊλ

Χτύπημα Ισραήλ στη Σαναά: Οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες από αεροπορικές επιδρομές
Ειδήσεις

Χτύπημα Ισραήλ στη Σαναά: Οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες από αεροπορικές επιδρομές

Χνάρης απαντά στη ΝΔ: Αστείο και ψευδές το επιχείρημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Χνάρης απαντά στη ΝΔ: Αστείο και ψευδές το επιχείρημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σαουδική Αραβία: Πάγωμα πέντε ετών στις αυξήσεις ενοικίων στο Ριάντ λόγω πληθωρισμού
Ειδήσεις

Σαουδική Αραβία: Πάγωμα πέντε ετών στις αυξήσεις ενοικίων στο Ριάντ λόγω πληθωρισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ
Χρηματιστήρια

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις
Ειδήσεις

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027
Οικονομία

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ