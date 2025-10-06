Πτωτικό άνοιγμα στις ευρωαγορές εν μέσω αναμονής οικονομικών στοιχείων και πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία

Οι ευρωαγορές ανοίγουν με πτωτικές τάσεις τη Δευτέρα (6/10), καθώς οι περιφερειακές αγορές αναζητούν κατεύθυνση έπειτα από μια σειρά θετικών συνεδριάσεων την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,39% και διαμορφώνεται στις 568,24 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,25% στις 24.324,17 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,20% στις 9.472,45 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει κατά 1,92% και διαμορφώνεται στις 7.925,49 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 1,03% και διαμορφώνεται στις 42.577,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί κατά 0,65% στις 15.495,29 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει πτώση 0,14% και διαμορφώνεται στις 8.104,67 μονάδες.

Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα το βράδυ της Κυριακής (5/10), μετά τα νέα ρεκόρ που σημείωσε η Wall Street, παρά τη συνεχιζόμενη μερική διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι επενδυτές φαίνεται να παραβλέπουν τις επιπτώσεις της διακοπής, η οποία έχει καθυστερήσει τη δημοσίευση βασικών οικονομικών δεδομένων — μεταξύ αυτών και της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου.

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία που αναμένονται σήμερα περιλαμβάνουν τη βιομηχανική παραγωγή της Ισπανίας και τους δείκτες PMI για τον μεταποιητικό τομέα στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτυπώνουν την πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη Γαλλία, ο νέος πρωθυπουργός Σεμπάστιαν Λεκορνί όρισε τον Ρολάν Λεσκίρ υπουργό Οικονομικών, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να επιτύχει συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο άνω του 4% και ανήλθε σε ιστορικό υψηλό, μετά την εκλογή της Sanae Takaichi ως νέας ηγέτιδας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος. Η Takaichi αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιαπωνίας, γεγονός που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα στη χώρα.