Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Η Nestlé ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/10) ότι αποσύρεται από την παγκόσμια συμμαχία Dairy Methane Action Alliance για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, η οποία στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων της γαλακτοκομικής παραγωγής στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η Dairy Methane Action Alliance (Συμμαχία για τη Δράση σχετικά με το Μεθάνιο στη Γαλακτοκομία) δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Danone, η Kraft Heinz και η Starbucks, οι οποίες δεσμεύτηκαν να μετρούν και να δημοσιοποιούν τις εκπομπές μεθανίου από τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και να δημοσιεύουν σχέδια για τη μείωσή τους με την πάροδο του χρόνου.

Η Nestlé δεν ανέφερε τους λόγους για την αποχώρησή της από τη συμμαχία, όμως δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου – σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας και επανέλαβε τη δέσμευσή της για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η αποχώρηση της Nestlé αποτελεί πλήγμα για τις εταιρικές συμμαχίες που στοχεύουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποδομεί πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος. Ανάλογες αποχωρήσεις έχουν σημειωθεί και στον τραπεζικό τομέα, με αρκετές μεγάλες τράπεζες να αποσύρονται από την κύρια ένωση που ηγείται της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών άνθρακα.

«Η Nestlé επανεξετάζει τακτικά τη συμμετοχή της σε εξωτερικούς οργανισμούς», ανέφερε η ελβετική εταιρεία. «Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη συμμετοχή μας στη Dairy Methane Action Alliance».

Σύμφωνα με τη μη χρηματοοικονομική της έκθεση για το 2024, μέχρι το τέλος του έτους η Nestlé είχε μειώσει τις εκπομπές μεθανίου κατά σχεδόν 21% σε σχέση με τα επίπεδα του 2018.

Το μεθάνιο είναι σχεδόν 30 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα στην πρόκληση υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), γεγονός που το καθιστά βασικό στόχο στις παγκόσμιες προσπάθειες περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.

Κατά την Environmental Defense Fund (EDF), που ξεκίνησε τη σχετική συμμαχία, η γεωργία ευθύνεται για σχεδόν το 40% των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου, με τη μεγαλύτερη πηγή να προέρχεται από τα ζώα εκτροφής.

Το λογότυπο της Nestlé έχει αφαιρεθεί από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της EDF, αν και το όνομα της εταιρείας παραμένει σε άλλες σελίδες. Η EDF δεν έχει απαντήσει ακόμα σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.