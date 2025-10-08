ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου
Επιχειρήσεις
17:00 - 08 Οκτ 2025

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Reporter.gr Newsroom
Η Nestlé ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/10) ότι αποσύρεται από την παγκόσμια συμμαχία Dairy Methane Action Alliance για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, η οποία στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων της γαλακτοκομικής παραγωγής στην υπερθέρμανση του πλανήτη.  

Η Dairy Methane Action Alliance (Συμμαχία για τη Δράση σχετικά με το Μεθάνιο στη Γαλακτοκομία) δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και περιλαμβάνει εταιρείες όπως η Danone, η Kraft Heinz και η Starbucks, οι οποίες δεσμεύτηκαν να μετρούν και να δημοσιοποιούν τις εκπομπές μεθανίου από τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και να δημοσιεύουν σχέδια για τη μείωσή τους με την πάροδο του χρόνου.

Η Nestlé δεν ανέφερε τους λόγους για την αποχώρησή της από τη συμμαχία, όμως δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου – σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας και επανέλαβε τη δέσμευσή της για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Η αποχώρηση της Nestlé αποτελεί πλήγμα για τις εταιρικές συμμαχίες που στοχεύουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποδομεί πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος. Ανάλογες αποχωρήσεις έχουν σημειωθεί και στον τραπεζικό τομέα, με αρκετές μεγάλες τράπεζες να αποσύρονται από την κύρια ένωση που ηγείται της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών άνθρακα.

«Η Nestlé επανεξετάζει τακτικά τη συμμετοχή της σε εξωτερικούς οργανισμούς», ανέφερε η ελβετική εταιρεία. «Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη συμμετοχή μας στη Dairy Methane Action Alliance».

Σύμφωνα με τη μη χρηματοοικονομική της έκθεση για το 2024, μέχρι το τέλος του έτους η Nestlé είχε μειώσει τις εκπομπές μεθανίου κατά σχεδόν 21% σε σχέση με τα επίπεδα του 2018.

Το μεθάνιο είναι σχεδόν 30 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα στην πρόκληση υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA), γεγονός που το καθιστά βασικό στόχο στις παγκόσμιες προσπάθειες περιορισμού της κλιματικής αλλαγής.

Κατά την Environmental Defense Fund (EDF), που ξεκίνησε τη σχετική συμμαχία, η γεωργία ευθύνεται για σχεδόν το 40% των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου, με τη μεγαλύτερη πηγή να προέρχεται από τα ζώα εκτροφής.

Το λογότυπο της Nestlé έχει αφαιρεθεί από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της EDF, αν και το όνομα της εταιρείας παραμένει σε άλλες σελίδες. Η EDF δεν έχει απαντήσει ακόμα σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΒ: Το ακροατήριο περίμενε περισσότερα από τον Μητσοτάκη - Στο... δρόμο τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΒ: Το ακροατήριο περίμενε περισσότερα από τον Μητσοτάκη - Στο... δρόμο τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Με ελληνική συμμετοχή η Διεθνής Έκθεση για την Ηλιακή Βιομηχανία, Intersolar Mexico 2025
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Με ελληνική συμμετοχή η Διεθνής Έκθεση για την Ηλιακή Βιομηχανία, Intersolar Mexico 2025

Στην Ελλάδα ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας - Συναντήσεις για επενδύσεις
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας - Συναντήσεις για επενδύσεις

Eurobank: Βιομηχανία και κατασκευές πήραν «στις πλάτες τους» την οικονομία το γ’ τρίμηνο – Προβληματίζει η κατανάλωση
Οικονομία

Eurobank: Βιομηχανία και κατασκευές πήραν «στις πλάτες τους» την οικονομία το γ’ τρίμηνο – Προβληματίζει η κατανάλωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 18:07

ΔΕΗ blue: Ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ