Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank
Χρηματιστήρια
09:51 - 09 Οκτ 2025

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Reporter.gr Newsroom
Στις ασιατικές αγορές επικράτησαν ως επί το πλείστον θετικά πρόσημα, με τις μετοχές της SoftBank να εκτοξεύονται έως και 13%, μετά την ανακοίνωση ότι η ιαπωνική εταιρεία θα εξαγοράσει το τμήμα ρομποτικής της ελβετικής ABB έναντι 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές διεθνώς και σηματοδοτεί ότι η ABB δεν θα προχωρήσει πλέον στην απόσχιση του τμήματος ρομποτικής ως ανεξάρτητης εισηγμένης εταιρείας.

Η SoftBank έχει επενδύσει στρατηγικά σε τομείς της τεχνολογίας, κατέχοντας μεταξύ άλλων την εταιρεία σχεδιασμού chip Arm και σημαντικό μερίδιο στην OpenAI. Η βρετανική Graphcore, που ανήκει στη SoftBank, σχεδιάζει επένδυση 1,3 δισ. δολαρίων στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένου νέου ερευνητικού κέντρου, όπως ανέφερε το Bloomberg.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές της Hang Seng Bank εκτοξεύτηκαν σχεδόν 27% μετά την πρόταση της HSBC να την ιδιωτικοποιήσει, αποτιμώντας την τράπεζα σε πάνω από 37 δισ. δολάρια. Η HSBC, που κατέχει το 63% της Hang Seng Bank, ζητά από το διοικητικό συμβούλιο να υποβάλει πρόταση στους μετόχους για συμφωνία ιδιωτικοποίησης.

Στο χρηματιστήριο, ο δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,80% κλείνοντας στις 48.596,50 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,68% στις 3.257,77 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng μειώθηκε κατά 0,45% στις 26.741,50 μονάδες, ενώ ο Hang Seng Tech κατά 0,98%. Ο δείκτης CSI 300 της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,20% μετά την επιστροφή από αργία και διαμορφώθηκε στις 3.929,53 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX/S&P 200 αυξήθηκε κατά 0,25% στις 8.969,80. Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Τέλος, ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,43% στις 25.152,55 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex κατέγραψε κέρδη 0,28% και διαμορφώθηκε στις 82.001,24 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 09:50
