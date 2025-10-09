ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση
Αναλύσεις
09:41 - 09 Οκτ 2025

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Reporter.gr Newsroom
Άνοδο κατά 0,68% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2083,59 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 237,7 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία σε συνέχεια της αναβάθμισης από το Σεπτέμβριο του 2026 του Χ.Α. σε ανεπτυγμένο από τον οίκο FTSE Russell. Με το ΓΔ να διαμορφώνει περί τις 11.30 π.μ. το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2098 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες και άλλα blue chips. Οι πωλητές ωστόσο πέτυχαν στη συνέχεια να περιορίσουν τα κέρδη μέχρι και στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,358% με τις ευρωπαϊκές αγορές να αναρριχώνται.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,79%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,59%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+3,61%), η Cenergy (+0,77%), η ΔΕΗ (+0,78%), η Optima (+1,49%), ο Τιτάν (+0,68%) αλλά και η Ιλυδα (+14,19%), η ΕΧΑΕ (+3,74%) με την Intrakom (+3,05%) από τις λοιπές εταιρείες. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-2,76%), το ΔΑΑ (- 1,25%), η ΜΟΗ (-1,76%), το Jumbo (-2,83%), ο ΟΠΑΠ (-0,89%) και η Τράπεζα Κύπρου (- 1,01%). Απολογιστικά, 66 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν. Ξεκινάει σήμερα XA η εισαγωγή των νέων μετοχών της Intralot που προέκυψαν από την ΑΜΚ.

Στις 12 μ.μ. η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου που εκτιμάται ότι υποχώρησε (στο 1,8% από 3,1% ανακοίνωσε ήδη η Eurostat για τον εναρμονισμένο).

Ο Γ.Δ. ξεκίνησε φουριόζικα την συνεδρίαση στον απόηχο της είδησης της αναβάθμισης του χρηματιστηρίου σε ανεπτυγμένη αγορά αλλά σύντομα ανέκρουσε πρύμνη υποδηλώνοντας, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, την αμηχανία της αγοράς για το πώς θα πρέπει να αποτιμήσει την συγκεκριμένη εξέλιξη.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ