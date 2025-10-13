Η Deutsche Bank «ποντάρει» στην Ευρώπη - Σύσταση «overweight» για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η Deutsche Bank αναβάθμισε τη σύστασή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές σε «overweight» τη Δευτέρα (13/10), επισημαίνοντας τις χαμηλές αποτιμήσεις και την ισχυρή δημοσιονομική βάση και εκτίμησε ότι ο δείκτης αναφοράς STOXX 600 θα μπορούσε να φτάσει τις 650 μονάδες μέχρι το τέλος του 2026.

Η νέα πρόβλεψη υποδηλώνει πιθανή άνοδο 15,2% από το κλείσιμο της Παρασκευής (όταν ο STOXX 600 βρισκόταν στις 564,16 μονάδες), ενώ η προηγούμενη στάση της τράπεζας ήταν «neutral» σε σχέση με τις αμερικανικές μετοχές.

«Οι υποκείμενες μεταβολές στις αποτιμήσεις, τα επίπεδα χρέους, η συγκέντρωση της αγοράς και ακόμη και τα προφίλ κινδύνου ανοίγουν το δρόμο για μια πιθανή αναζωπύρωση της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών μετοχών», σημείωσαν οι αναλυτές της Deutsche Bank, προβλέποντας αύξηση των κερδών κατά 10-12% για το δείκτη το επόμενο έτος.

Επιπλέον, επισήμαναν ότι καθώς οι αμερικανικές αγορές ανακάμπτουν και οι αποτιμήσεις είναι υψηλές, οι επενδυτές ενδέχεται να στρέφονται περισσότερο προς τις μετοχές του υπόλοιπου κόσμου (RoW). Η Ευρώπη αναδεικνύεται ως ελκυστική επιλογή, χάρη στις ιστορικά μέτριες αποτιμήσεις και τις προσδοκίες για αυξημένες δημοσιονομικές δαπάνες από τη Γερμανία.

Η ανοδική πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς συμπλήρωσε τρία χρόνια την Κυριακή (12/10), υποστηριζόμενη από την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο οι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις και τον κίνδυνο φούσκας στην αγορά.

Η Deutsche Bank δεν προβλέπει πτώση των αμερικανικών μετοχών, αλλά υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους συγκέντρωσης, καθώς οι επτά κορυφαίες μετοχές του δείκτη S&P 500 έχουν αλλάξει το προφίλ κινδύνου, προκαλώντας μεγαλύτερες πτώσεις στις αγορές των ΗΠΑ συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τα τελευταία χρόνια.

«Σε περιφερειακό επίπεδο, είμαστε θετικοί και για τις δύο περιοχές, αλλά αναμένουμε ότι η 15ετής υποαπόδοση των ευρωπαϊκών μετοχών σε σχέση με τις αμερικανικές θα τελειώσει», πρόσθεσαν οι αναλυτές.