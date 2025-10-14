«Βυθίζεται» η Wall Street ελέω νέων σινοαμερικανικών εντάσεων

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Τρίτη (14/10), συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, καθώς οι εμπορικές εντάσεις αναζωπυρώθηκαν μετά από κινήσεις της Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 1,05% στις 45.584,50 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 1,20% στις 6.573,81 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 1,82% στις 22.280,62 μονάδες.

Των απωλειών ηγούνται οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης – οι ίδιες που είχαν τροφοδοτήσει την ανοδική αγορά, αλλά υπέστησαν τις μεγαλύτερες πιέσεις στην πτώση της Παρασκευής (10/10). Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε πάνω από 1%, ενώ η Tesla και η Oracle σημείωσαν πτώση 2,2% και 1,7%, αντίστοιχα.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Κίνα ανακοίνωσε κυρώσεις σε πέντε αμερικανικές θυγατρικές της νοτιοκορεατικής Hanwha Ocean, απαγορεύοντας σε πρόσωπα και οργανισμούς εντός Κίνας να συναλλάσσονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες. Η κίνηση, σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα (13/10) στους Financial Times ότι η απόφαση επιβολής κυρώσεων σε αμερικανικές θυγατρικές δείχνει την οικονομική αδυναμία της Κίνας, προσθέτοντας πως η ηγεσία της χώρας «θέλει να παρασύρει και τους υπόλοιπους προς τα κάτω».

Οι εμπορικές εντάσεις έχουν ενταθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές, προκαλώντας απότομη πτώση των χρηματιστηρίων. Την Παρασκευή, ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες άνω των 800 μονάδων, ενώ ο S&P 500 σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 10 Απριλίου.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο Τραμπ προσπάθησε να κατευνάσει τις αγορές, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social: «Μην ανησυχείτε για την Κίνα — όλα θα πάνε καλά».

Η δήλωση αυτή οδήγησε σε ισχυρή ανάκαμψη τη Δευτέρα (13/10). Οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones σημείωσαν άνοδο άνω του 1%, με τον πρώτο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια κερδοφορία από τις 27 Μαΐου και τον δεύτερο την καλύτερη ημέρα του από τις 11 Σεπτεμβρίου, βάζοντας τέλος σε πενθήμερο πτωτικό σερί. Η άνοδος της Δευτέρας αντιστάθμισε περισσότερο από το ήμισυ της πτώσης του S&P 500 και περίπου τα δύο τρίτα των απωλειών του Dow την Παρασκευή.

«Η εμπορική πολιτική παραμένει βασικός παράγοντας για τις αμερικανικές αγορές φέτος, και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε μια απότομη αναζωπύρωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», ανέφερε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπουρχάρντι, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής μετοχών στην UBS Global Wealth Management. «Με τις δύο πλευρές να διατηρούν σκληρές στάσεις, αναμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα στις μετοχές έως τα τέλη του μήνα. Ωστόσο, η ιστορία των διαπραγματεύσεων Τραμπ-Σι δείχνει πως οι κλιμακώσεις συχνά ακολουθούνται από τακτικές ανακωχές. Παράγοντες όπως τα σπάνια μέταλλα και τα ναύλα ενδέχεται τελικά να καθορίσουν μια συμφωνία».

Οι απώλειες της Τρίτης σημειώνεται παρά τη δημοσίευση θετικών εταιρικών αποτελεσμάτων. Οι Johnson & Johnson, JPMorgan Chase και Wells Fargo ανακοίνωσαν κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ και η Goldman Sachs υπερέβη τις προβλέψεις.