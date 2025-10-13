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Wall: Ισχυρή ανάκαμψη &amp; τεχνολογικό ράλι - Νέο ρεκόρ για τον χρυσό άνω των 4.100 δολαρίων
Χρηματιστήρια
23:25 - 13 Οκτ 2025

Wall: Ισχυρή ανάκαμψη & τεχνολογικό ράλι - Νέο ρεκόρ για τον χρυσό άνω των 4.100 δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
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Επιστροφή στα πράσινα για το αμερικάνικο χρηματιστήριο με τις μετοχές να σημειώνουν ισχυρή άνοδο τη Δευτέρα 13/10, ανακάμπτοντας από τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα «θα πάνε μια χαρά».

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 587,98 μονάδων ή 1,29%, στις 46.067,58 μονάδες, ανακτώντας περίπου το 67% των απωλειών της Παρασκευής. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,56%, κλείνοντας στις 6.654,72 μονάδες, ανακτώντας το 56% της προηγούμενης πτώσης. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άλμα 2,21%, στις 22.694,61 μονάδες, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές, που είχαν υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση, ηγήθηκαν της σημερινής ανόδου.

Πιο αναλυτικά, η Oracle κατέγραψε άνοδο άνω του 5%, ενώ η Nvidia ενισχύθηκε σχεδόν 3%. Η Broadcom εκτινάχθηκε σχεδόν 10%, μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με την OpenAI το πρωί της Δευτέρας.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά από ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, που άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος ίσως δεν προχωρήσει στην “τεράστια αύξηση των δασμών” που είχε απειλήσει κατά της Κίνας. Η προειδοποίησή του την Παρασκευή είχε προκαλέσει μεγάλη πτώση στις αγορές, επαναφέροντας τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας στο προσκήνιο και οδηγώντας σε απώλειες 2 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

«Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο ιδιαίτερα σεβαστός Πρόεδρος Σι είχε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε κι εγώ. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν», έγραψε ο Τραμπ.

Ευρεία ανάκαμψη της αγοράς

Και οι τρεις κύριοι δείκτες είχαν κλείσει την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες. Η πτώση του S&P 500 την Παρασκευή ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο, όταν η αγορά ακόμα αντιδρούσε στην αρχική ανακοίνωση του Τραμπ για δασμούς.

Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις φαίνεται ότι ενθάρρυναν τους επενδυτές να επιστρέψουν, ειδικά στις τεχνολογικές μετοχές, που είχαν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Πολλές τεχνολογικές εταιρείες εξαρτώνται από σπάνιες γαίες που προέρχονται από την Κίνα, απαραίτητες για την παραγωγή ημιαγωγών και ηλεκτρικών οχημάτων.

Σχεδόν τέσσερις στις πέντε μετοχές του S&P 500 κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μια ευρείας βάσης ανάκαμψη. Ο δείκτης Russell 2000 των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων επίσης σημείωσε άνοδο 2,8%, μετά την πτώση 3% της Παρασκευής.

Παρά τη θετική εικόνα της Δευτέρας, οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για άλλα ζητήματα, καθώς η παράλυση της κυβέρνησης στις ΗΠΑ συνεχίζεται για μία ακόμη εβδομάδα, ενώ πλησιάζει η προθεσμία καταβολής μισθών στις 15 Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, αυτή την εβδομάδα ξεκινά η περίοδος αποτελεσμάτων για τις μεγάλες τράπεζες: Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η αγορά ομολόγων παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου.

Άνοδος άνω του 1% στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην προοπτική συνάντησης μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στα τέλη Οκτωβρίου, εξέλιξη που φαίνεται να ηρεμεί τις αγορές μετά τη ραγδαία πτώση της Παρασκευής.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 79 σεντς ή 1,3%, στα 63,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI αυξήθηκε κατά 78 σεντς ή επίσης 1,3%, στα 59,68 δολάρια.

Την Παρασκευή, και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει σχεδόν 4%, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο.

Νέο ρεκόρ ο χρυσός πάνω και από τα 4.100 δολ.

Διέσπασε και το επίπεδο των 4.100 δολ. ανά ουγγιά ο χρυσός, σημειώνοντας άλλο ένα ιστορικό υψηλό καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων έδωσαν νέα ώθηση στο ράλι του πολύτιμου μετάλλου.

Ο χρυσός spot σημειώνει άλμα 2,2% στα 4.106,48 δολ. ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα καταγράψει νέο ρεκόρ στα 4.116,77 δολ. Τα futures Δεκεμβρίου, στο μεταξύ, σκαρφάλωσαν με άλμα 3,3% στα 4.133 δολ.

Ο χρυσός έχει ενισχυθεί 56% αυτό το έτος, ενώ ξεπέρασε το ορόσημο των 4.000 δολ. την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά καθώς αντλεί ώθηση από την υψηλή γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, τις προσδοκίες για μειώσεις των αμερικανικών επιτοκίων από την Federal Reserve και τις ισχυρές αγορές που πραγματοποιούν μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 23:31
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