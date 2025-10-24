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Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – «Άλμα» 2% στη Ν. Κορέα ελέω Τραμπ
Χρηματιστήρια
08:23 - 24 Οκτ 2025

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές – «Άλμα» 2% στη Ν. Κορέα ελέω Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι δείκτες στις ασιατικές αγορές, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 2%, μετά τη δήλωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πρόκειται να έχουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα.  

Η εκπρόσωπος Τύπου των ΗΠΑ, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Μαλαισία αργά την Παρασκευή και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, όπου θα συναντηθεί με τον Σι την Πέμπτη, μετά την ομιλία του στη Σύνοδο Διευθυνόντων Συμβούλων του APEC, σύμφωνα με το Reuters.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,92%. Το υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμο να παρέμβει στην αγορά συναλλάγματος, εάν χρειαστεί, εν μέσω συνεχιζόμενης αστάθειας στη διαπραγμάτευση του γουόν έναντι του δολαρίου.

Το νοτιοκορεατικό γουόν ενισχύθηκε κατά 0,11% στα 1.434,7 ανά δολάριο την Παρασκευή, ωστόσο έχει υποχωρήσει πάνω από 4% έναντι του δολαρίου τους τελευταίους τρεις μήνες. Από την αρχή του έτους, έχει ενισχυθεί κατά 2,86%.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 0,78%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,39%. Ο πυρήνας του πληθωρισμού στην Ιαπωνία αυξήθηκε στο 2,9% τον Σεπτέμβριο, το πρώτο άλμα από τον Μάιο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο από το 2,7% του Αυγούστου. Ο δείκτης πυρήνα πληθωρισμού στην Ιαπωνία εξαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων, αλλά περιλαμβάνει το ενεργειακό κόστος. Ο γενικός πληθωρισμός στη χώρα αυξήθηκε επίσης στο 2,9%, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Συνοπτική εικόνα βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 027,00 (-0,06%)
  • Hang Seng (Χονγκ Κονγκ): 157,41 (+0,73%)
  • KOSPI (Νότια Κορέα): 935,15 (+2,33%)
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 387,90 (+1,53%)
  • Nifty 50 (Ινδία): 821,20 (-0,27%)
  • Shanghai Composite (Κίνα): 943,32 (+0,53%)

Η αυστραλιανή αγορά (ASX/S&P 200) ξεκίνησε με άνοδο 0,19%. Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Μισέλ Μπούλοκ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η τράπεζα σχεδιάζει να επανεξετάσει από το επόμενο έτος τις αναβαθμίσεις του διατραπεζικού συστήματος διακανονισμών της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια, η Κεντρική Τράπεζα θα εξετάσει τρόπους εκσυγχρονισμού του συστήματος RITS (Reserve Bank Information and Transfer System), συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης νεότερων τεχνολογιών ανταλλαγής δεδομένων, της επέκτασης των ωρών λειτουργίας και της διεύρυνσης της χρήσης χρήματος της κεντρικής τράπεζας για διακανονισμούς.

Το Χονγκ Κονγκ σημείωσε επίσης κέρδη, με τον δείκτη Hang Seng να ενισχύεται κατά 0,83% και τον CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας να ανεβαίνει κατά 0,57%.

Στη Wall Street, οι τρεις βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη χθεσινή (23/10) συνεδρίαση με άνοδο.

  • Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,58%, κλείνοντας στις 738,44 μονάδες, ενισχυμένος από τα τεχνολογικά blue chips και θετικά εταιρικά αποτελέσματα.
  • Ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 144,20 μονάδες (0,31%), φτάνοντας στις 734,61.
  • Ο Nasdaq Composite ξεπέρασε τις επιδόσεις των άλλων δεικτών, σημειώνοντας άνοδο 0,89% και κλείνοντας στις 941,80, χάρη στα κέρδη εταιρειών όπως Nvidia, Broadcom και Amazon, ενώ η Oracle ενισχύθηκε σχεδόν κατά 3%, βελτιώνοντας περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα.
Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2025 - 22:52
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