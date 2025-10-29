Χρηματιστήριο: Στόχος η ανάκτηση των 2040 μονάδων

Υποχώρηση κατά 0,42% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2002,91 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 176,5 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές κατάφεραν να διατηρήσουν το ΓΔ σε θετικό έδαφος για λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια, οι ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips (Metlen, ΕΕΕ, Aegean) οδήγησε το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε, με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται λίγο ψηλότερα από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1999 μονάδων που είχε καταγραφεί λίγο νωρίτερα. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετων τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,295% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ελαφρώς ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,90%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-2,84%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-1,18%), η ΕΕΕ (-1%), η Aegean (- 0,91%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,43%), η Helleniq Energy (-0,73%) αλλά και ο ΟΛΠ (-1,22%) με την ΕΧΑΕ (-1,10%) από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Cenergy (+1,60%), η ΜΟΗ (+1,43%), η Κύπρου (+2,56%), ο ΑΔΜΗΕ (+2%), η ΕΛΧΑ (+0,82%) και η Unibios (+3,86%), η Ιλυδα (+6,04%) με τη Mevaco (+4,24%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Στις ΗΠΑ, η Federal ανακοινώνει πιθανότατα μία ακόμη μείωση στα παρεμβατικά της επιτόκια. ενώ συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων για το 3ο τρίμηνο (Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Chevron, Exxon Mobil ανάμεσά τους). Η αναμέτρηση με τις 2000 μονάδες του ΓΔ είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Στο σενάριο επανόδου της ανοδικής κίνησης, η ανάκτηση των 2040 μονάδων αποτελεί τον πρώτο στόχο.