Λαγκάρντ: Αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τον πληθωρισμό στο 2% παρά τα ρίσκα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Πέμπτη (30/10) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια, λόγω του γεγονότος ότι ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2% και η οικονομία της ευρωζώνης συνεχίζει να δείχνει ανθεκτικότητα παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Τόνισε επίσης ότι η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να καθορίζει τη νομισματική της πολιτική με βάση τα δεδομένα, συνεδρία με συνεδρία, χωρίς να προαναγγέλλει συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, και εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα.

Αναλυτικά η δήλωση της επικεφαλής της ΕΚΤ στον απόηχο των αποφάσεων της σημερινής της συνεδρίασης:

Αποφασισμένοι να σταθεροποιήσουμε τον πληθωρισμό στο 2%

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας του 2%, ενώ η εκτίμησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται κυρίως στη δυναμική της αγοράς εργασίας, στα ισχυρά ισοζύγια του ιδιωτικού τομέα και στις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων μας. Ωστόσο, οι προοπτικές εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων παγκόσμιων εμπορικών διαφορών και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθούμε μια προσέγγιση βασισμένη στα δεδομένα και θα αποφασίζουμε σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά ποια είναι η κατάλληλη νομισματική στάση.

Οι αποφάσεις μας σχετικά με τα επιτόκια θα βασίζονται στην εκτίμηση των προοπτικών του πληθωρισμού και των σχετικών κινδύνων, υπό το φως των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και των εξελίξεων του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν προαναγγέλλουμε εκ των προτέρων καμία συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Οι σημερινές αποφάσεις παρουσιάζονται αναλυτικά σε δελτίο Τύπου που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας.

Ανάπτυξη ευρωπαϊκής οικονομίας στο 0,2% στο τρίτο τρίμηνο – Ποιοι τομείς ξεχώρισαν

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ταχεία εκτίμηση της Eurostat που δημοσιεύθηκε σήμερα, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους. Ο τομέας των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται, ενισχυμένος από την ισχυρή τουριστική δραστηριότητα και, κυρίως, από την άνοδο των ψηφιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με έρευνες, η άνοδος αυτή αντανακλά την προσπάθεια πολλών επιχειρήσεων να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές πληροφορικής τους και να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις λειτουργίες τους. Αντίθετα, η μεταποίηση επηρεάστηκε αρνητικά από τους αυξημένους δασμούς, τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και την ενίσχυση του ευρώ.

Η απόκλιση μεταξύ εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης πιθανόν να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα. Η οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί από την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, καθώς τα πραγματικά εισοδήματα αυξάνονται.

Η ανεργία, στο 6,3% τον Σεπτέμβριο, παραμένει κοντά στο ιστορικά χαμηλό της επίπεδο, παρότι η ζήτηση για εργασία έχει υποχωρήσει. Τα νοικοκυριά εξακολουθούν να αποταμιεύουν ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό του εισοδήματός τους, γεγονός που τους δίνει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης.

Οι σημαντικές δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα, καθώς και οι προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων μας, αναμένεται να στηρίξουν τις επενδύσεις.

Ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωζώνη στο εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον – Ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας

Αντίθετα, το διεθνές περιβάλλον θα συνεχίσει να αποτελεί τροχοπέδη. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο, ανατρέποντας την προηγούμενη επιτάχυνση του εμπορίου ενόψει των πρόσφατων αυξήσεων δασμών. Οι νέες παραγγελίες εξαγωγών στη μεταποίηση δείχνουν περαιτέρω υποχώρηση. Η πλήρης επίδραση των υψηλότερων δασμών στις εξαγωγές και στις επενδύσεις της ευρωζώνης θα φανεί σταδιακά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της ευρωζώνης και της οικονομίας της στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, και χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν αυτή τη φιλοδοξία στη Σύνοδο Κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές πρέπει να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα. Είναι ουσιώδες να υλοποιηθεί άμεσα ο «οδικός χάρτης ανταγωνιστικότητας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και στις στρατηγικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Εξίσου σημαντική είναι η περαιτέρω ενοποίηση των κεφαλαιαγορών μέσω της ολοκλήρωσης της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και της τραπεζικής ένωσης με φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, καθώς και η ταχεία υιοθέτηση του κανονισμού για τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να καταστήσει το κεντρικό τραπεζικό χρήμα –λιανικής και χονδρικής– κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε σήμερα τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο του έργου του ψηφιακού ευρώ. Αυτό θα διασφαλίσει την τεχνική ετοιμότητα για πιθανή έκδοση και θα ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης μόλις εγκριθεί η σχετική νομοθεσία. Οι λεπτομέρειες της απόφασης παρουσιάζονται σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου.

Συμβατοί οι δείκτες πληθωρισμού με τους μεσοπρόθεσμους στόχους

Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,2% τον Σεπτέμβριο, από 2,0% τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν λιγότερο από πριν. Ο πληθωρισμός ενέργειας διαμορφώθηκε στο -0,4% τον Σεπτέμβριο, έναντι -2,0% τον Αύγουστο.

Ο πληθωρισμός των τροφίμων επιβραδύνθηκε στο 3,0% από 3,2%, ενώ ο πληθωρισμός εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων αυξήθηκε στο 2,4% από 2,3%. Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες ενισχύθηκε ελαφρώς (3,2% από 3,1%), ενώ ο πληθωρισμός στα αγαθά παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,8%.

Οι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν συμβατοί με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Παρότι τα εταιρικά κέρδη ανακάμπτουν, το κόστος εργασίας αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και της ήπιας αποκλιμάκωσης της μισθολογικής ανόδου.

Προηγμένοι δείκτες, όπως ο δείκτης μισθολογικών προσδοκιών της ΕΚΤ, υποδηλώνουν χαμηλότερη αύξηση μισθών για το υπόλοιπο του έτους και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι περισσότερες μετρήσεις των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό παραμένουν γύρω στο 2%, στηρίζοντας τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στον στόχο.

Άμβλυνση του κινδύνου αστάθειας λόγω εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ και εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ του καλοκαιριού, η πρόσφατη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Κίνας μείωσαν ορισμένους καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.

Ωστόσο, το ασταθές παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον μπορεί να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, να επιβαρύνει τις εξαγωγές και να περιορίσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Μια επιδείνωση του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, αυξημένη αποστροφή κινδύνου και ασθενέστερη ανάπτυξη.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, και ειδικότερα ο αδικαιολόγητος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Αντίθετα, υψηλότερες από τις αναμενόμενες δημόσιες δαπάνες για άμυνα και υποδομές, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, θα μπορούσαν να αυξήσουν την ανάπτυξη. Μια βελτίωση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ η αποκλιμάκωση γεωπολιτικών εντάσεων ή η ταχύτερη επίλυση εμπορικών διαφορών θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα.

Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο, λόγω της μεταβλητότητας της παγκόσμιας εμπορικής πολιτικής. Ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τον πληθωρισμό. Αντίθετα, η κατακερματισμένη παγκόσμια παραγωγή ή οι ελλείψεις κρίσιμων πρώτων υλών θα μπορούσαν να τον αυξήσουν.

Ανοδικές πιέσεις στις τιμές λόγω δαπανών στην άμυνα

Η αύξηση των δαπανών για άμυνα και υποδομές ενδέχεται επίσης να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στις τιμές μεσοπρόθεσμα.

Ακραία καιρικά φαινόμενα και η εντεινόμενη κλιματική και περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγαλύτερη του αναμενόμενου άνοδο στις τιμές των τροφίμων.

Χρηματοπιστωτικές και νομισματικές συνθήκες

Από την προηγούμενη συνεδρίαση, τα επιτόκια της αγοράς παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα. Οι προηγούμενες μειώσεις επιτοκίων μας συνέχισαν να μειώνουν τα επιτόκια τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις, τα οποία διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στο 3,5% τον Αύγουστο. Το κόστος έκδοσης εταιρικών ομολόγων παρέμεινε επίσης στο 3,5%, καθώς οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις ήταν σχετικά σταθερές.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις υποχώρησε ελαφρώς στο 2,9% τον Σεπτέμβριο, από 3,0% τον Αύγουστο, ενώ η έκδοση εταιρικών ομολόγων επιβραδύνθηκε στο 3,3%.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα δανειοδοτικών πρακτικών της ΕΚΤ, τα κριτήρια χορήγησης επιχειρηματικών δανείων έγιναν λίγο πιο αυστηρά το τρίτο τρίμηνο, καθώς οι τράπεζες ανησυχούν περισσότερο για τους κινδύνους των πελατών τους. Η ζήτηση δανείων από τις επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρώς.

Το μέσο επιτόκιο νέων στεγαστικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο από την αρχή του έτους και ανήλθε στο 3,3% τον Αύγουστο. Η αύξηση των στεγαστικών δανείων ενισχύθηκε στο 2,6% τον Σεπτέμβριο, από 2,5% τον Αύγουστο, λόγω υψηλότερης ζήτησης και αμετάβλητων κριτηρίων χορήγησης.

Η αύξηση της ποσότητας χρήματος (Μ3) επιβραδύνθηκε στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, από 2,9% τον Αύγουστο και μέσο όρο 3,8% στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αποφάσεις πάντα με βάση τις προοπτικές πληθωρισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Παραμένουμε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Θα συνεχίσουμε να καθορίζουμε τη νομισματική μας πολιτική με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και θα αξιολογούμε σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά την κατάλληλη στάση πολιτικής.

Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές του πληθωρισμού, τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, τα νεότερα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Δεν προαναγγέλλουμε καμία συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, στο πλαίσιο της εντολής μας, ώστε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας και να διατηρήσουμε την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».