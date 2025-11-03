ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Ο S&amp;P 500 ξεκινά ανοδικά τον Νοέμβριο με «οδηγό» τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
17:12 - 03 Νοε 2025

Wall: Ο S&P 500 ξεκινά ανοδικά τον Νοέμβριο με «οδηγό» τις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο τη Δευτέρα 3/11, με «αιχμή του δόρατος» τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς ξεκίνησε ένας νέος μήνας συναλλαγών στη Wall Street. Ο Νοέμβριος θεωρείται ιστορικά ο πιο ισχυρός μήνας για τον S&P 500. 

Ο βασικός δείκτης κερδίζει 0,04% στις 6.843,05 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύεται κατά 0,49% στις 23.840,169 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,41% στις 47.369,20 μονάδες.

Η Micron Technology σημείωσε άνοδο 4%, οδηγώντας υψηλότερα τον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ η Nvidia κέρδισε 2%. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε κατά 1%. Άλλες τεχνολογικές μετοχές, όπως η Meta Platforms και η Palantir, σημείωσαν άνοδο σχεδόν 1% και 2%, αντίστοιχα.

Συμφωνίες-μαμούθ με Microsoft και OpenAI

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία data centers Iren υπέγραψε πολυετή συμφωνία ύψους 9,7 δισ. δολαρίων με τη Microsoft, για να παρέχει στην τεχνολογική εταιρεία πρόσβαση σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia GB300. Οι μετοχές της Iren εκτινάχθηκαν κατά 17%.

Η Nvidia συνέχισε επίσης να κερδίζει τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι εξασφάλισε άδειες εξαγωγής από την κυβέρνηση Τραμπ για τη μεταφορά τσιπ της Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Nvidia ανέφερε ότι το σύνολο των επενδύσεών της στα ΗΑΕ θα φτάσει τα 15,2 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2029.

Η Amazon, μία ακόμη από τις λεγόμενες «Magnificent Seven» εταιρείες, στήριξε επίσης την αγορά, με τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 5%, μετά τη συμφωνία 38 δισ. δολαρίων με την OpenAI, η οποία θα αξιοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες GPUs της Nvidia.

Ισχυρό φινάλε Οκτωβρίου

Η Wall Street έκλεισε τον Οκτώβριο με θετικό πρόσημο. Ο S&P 500 και ο Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 2,3% και 2,5%, αντίστοιχα, ενώ ο Nasdaq Composite ξεπέρασε τους δύο δείκτες με άνοδο 4,7%.

Τα κέρδη του μήνα αποδίδονται στη συνεχιζόμενη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ισχυρή εικόνα στα εταιρικά αποτελέσματα

Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 300 εταιρείες του S&P 500 έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και πάνω από 80% εξ αυτών έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με την FactSet.

Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα πάνω από 100 ακόμη εταιρείες, ανάμεσά τους και τεχνολογικά ονόματα όπως η Palantir και η AMD.

Αισιοδοξία από Fundstrat

«Σε θεμελιώδες επίπεδο, η εικόνα των αμερικανικών εταιρικών κερδών παραμένει ισχυρή και στηρίζεται σε τρεις παράγοντες:

  • Σταθερή ορατότητα στις δαπάνες για Τεχνητή Νοημοσύνη,
  • Καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα μέσω blockchain,
  • Μια πιο “ήπια” στάση της Fed που μειώνει τα επιτόκια, ενώ η ποσοτική σύσφιξη (QT) λήγει την 1η Δεκεμβρίου», έγραψε ο Tom Lee, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat.

Ο Νοέμβριος παραδοσιακά θετικός για τη Wall Street

Ο Νοέμβριος θεωρείται ιστορικά ο πιο ισχυρός μήνας για τον S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία του Stock Trader’s Almanac, καθώς ο δείκτης καταγράφει μέση μηνιαία άνοδο 1,8%.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά μπορεί να δεχθεί εποχική ώθηση τις επόμενες εβδομάδες, στηριζόμενη στα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και την αισιοδοξία γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι
Χρηματιστήρια

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&amp;P τις 7.500 μονάδες
Χρηματιστήρια

Wall σε ιστορικά υψηλά: Ο Dow ξεπέρασε τις 50.000 και ο S&P τις 7.500 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ