Ευρωαγορές: Θετικό ποδαρικό στο Νοέμβρη - Κέρδη 4% για την Ryanair
20:10 - 03 Νοε 2025

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν την πρώτη συνεδρίαση (3/11) της νέας εβδομάδας και του μήνα, σε θετικό έδαφος, ενόψει μιας απαιτητικής εβδομάδας με αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και δημοσιεύσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε κυρίως ανοδικά μέχρι το κλείσιμο, αν και οι κυριότεροι δείκτες κινήθηκαν μικτά. Πιο συγκεκριμένα, έκλεισε με άνοδο 0,07% στις 572,28 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX προσέθεσε 0,63% στις 24.110,43 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε 0,16% χαμηλότερα στις 9.701,37 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά από 0,16% στις 8.109,79 μονάδες.

Όσον αφορά την περιφέρεια, στην Ιταλία οι μετοχές σημείωσαν άνοδο της τάξης του 0,11% στις 43.223,00 μονάδες και την Ισπανία, ο IBEX 35 κινήθηκε με μικρή άνοδο κατά 0,06% στις 16.042,40 μονάδες.

Οι μετοχές του κλάδου ταξιδίων και αναψυχής ηγήθηκαν των κερδών της ημέρας. Τα εταιρικά αποτελέσματα της εβδομάδας ξεκίνησαν με την Ryanair, η οποία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,72 δισ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο και 2,54 δισ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας άνοδο 42%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 9,82 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13%. Οι μετοχές της Ryanair άγγιξαν νέο υψηλό 52 εβδομάδων τη Δευτέρα, με άνοδο σχεδόν 4% στη συνεδρίαση.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, με τη Renault να ανεβαίνει 2,2%, μετά τη δήλωση του Chief Growth Officer Fabrice Cambolive ότι η εταιρεία επιδιώκει συνεργασίες με περισσότερους παγκόσμιους κατασκευαστές για την κατασκευή και πώληση οχημάτων, ακολουθώντας τη συμφωνία με την κινεζική Geely.

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα περιλαμβάνουν τη Mercedes-Benz (+2%), τη Volkswagen (+2,3%) και την Porsche (+1,7%). Συνολικά, ο δείκτης Stoxx 600 Automobiles and Parts ενισχύθηκε κατά 0,5%, αναστρέφοντας μέρος της προηγούμενης πτώσης.

Η BP ενισχύθηκε σχεδόν 1,2% μετά την ανακοίνωση ότι θα πουλήσει ορισμένα μεσαίου επιπέδου χερσαία περιουσιακά στοιχεία στις βάσεις Permian και Eagle Ford στις ΗΠΑ στην Sixth Street έναντι 1,5 δισ. δολαρίων. Η βρετανική ενεργειακή εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Τρίτη.

Άλλες εταιρείες που θα δημοσιεύσουν αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνουν τις Ferrari και Aramco την Τρίτη, BMW και Vestas την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσουν Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca και Maersk και την Παρασκευή η Richemont.

Η Riksbank θα ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσει η Τράπεζα της Αγγλίας, με τους οικονομολόγους να χωρίζονται ως προς το αν η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει ή θα μειώσει τα επιτόκια. Η Bundesbank της Γερμανίας θα δημοσιεύσει επίσης την τελευταία της έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Στις ΗΠΑ, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite ενισχύεται τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζεται ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, με νέες συμφωνίες όπως αυτή μεταξύ Microsoft και OpenAI. Παράλληλα, η Microsoft ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε άδειες εξαγωγής για την αποστολή τσιπ Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των φιλοδοξιών του Κόλπου να ηγηθεί στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

