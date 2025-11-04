Wall Street: «Βουτιά» με άρωμα τεχνολογίας – Οι φόβοι για φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη υπερίσχυσαν

Η Wall Street έκλεισε την Τρίτη (4/11) με σημαντικές απώλειες, καθώς οι επενδυτές δείχνουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για τις υπερβολικές αποτιμήσεις των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης που πρωταγωνίστησαν στο φετινό ράλι.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 1,17%, κλείνοντας στις 6.771,55 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατρακύλησε κατά 2,04% στις 23.348,64 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε μικρότερη πτώση, κατά 0,53% ή 251,44 μονάδες, στις 47.085,24 μονάδες.

Πρωταγωνίστρια της πτώσης ήταν η Palantir, με τη μετοχή της να υποχωρεί περίπου 8%, παρά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα τριμήνου και τις ισχυρές προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Η εταιρεία, που φέτος έχει εκτοξευθεί πάνω από 150%, διαπραγματεύεται πλέον πάνω από 200 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, γεγονός που αναζωπυρώνει τους φόβους για «φούσκα» στον κλάδο της AI.

Απώλειες κατέγραψαν και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί: η Oracle υποχώρησε σχεδόν 4%, η AMD έχασε επίσης περίπου 4%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι Nvidia και Amazon.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, η εκτόξευση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης έχει ανεβάσει τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) του S&P 500 πάνω από το 23, επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2000 – την εποχή της «φούσκας» των dot-com.

«Δεν έχουμε δει ουσιαστική διόρθωση από τον Απρίλιο», σχολίασε στο CNBC ο επικεφαλής στρατηγικής της Ameriprise, Anthony Saglimbene, προειδοποιώντας ότι οι αποτιμήσεις «έχουν αρχίσει να τεντώνονται επικίνδυνα». «Τα κέρδη είναι καλά, αλλά οι επενδυτές αναρωτιούνται αν οι τεράστιες επενδύσεις κεφαλαίου των Big Tech θα οδηγήσουν σε ανάλογη αύξηση των κερδών μέσα στο επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Το κλίμα επιβάρυναν και οι δηλώσεις κορυφαίων τραπεζιτών της Wall Street. Ο CEO της Goldman Sachs, David Solomon, προειδοποίησε ότι είναι «πιθανή μια πτώση 10% έως 20% στις αγορές μέσα στους επόμενους 12–24 μήνες», ενώ ο επικεφαλής της Morgan Stanley, Ted Pick, έκανε λόγο για «υγιείς» διορθώσεις της τάξης του 10%–15%.

Η αδυναμία της αγοράς φαίνεται και στη λεγόμενη «ευρύτητα» (breadth), δηλαδή τον αριθμό των μετοχών που συμμετέχουν στην άνοδο. Περισσότερες από 300 μετοχές του S&P 500 έκλεισαν στο «κόκκινο» την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ τον Οκτώβριο ο αριθμός των μετοχών που σημείωσαν άνοδο ήταν μικρότερος από όσες υποχώρησαν — ένδειξη ότι η άνοδος στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό τεχνολογικών κολοσσών.

«Αν υπάρξει επιβράδυνση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς που να μπορούν να κρατήσουν την αγορά», τόνισε ο Saglimbene. «Κι αν η κερδοφορία του υπόλοιπου S&P 500 δεν ενισχυθεί, τότε οι επενδυτές ίσως αναζητήσουν διέξοδο».