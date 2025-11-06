Η τεχνητή νοημοσύνη «ανέβασε» τα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα ισχυρά κέρδη της AMD
09:40 - 06 Νοε 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη «ανέβασε» τα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα ισχυρά κέρδη της AMD

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού ενισχύθηκαν την Πέμπτη 6/11, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανέκαμψαν μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα της AMD για το τρίτο τρίμηνο.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,45%, ενώ ο δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 1,11%. Οι ιαπωνικές εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη κινήθηκαν επίσης ανοδικά: η Advantest, που προμηθεύει εξοπλισμό δοκιμών στη Nvidia, κατέγραψε άνοδο 3,73%, η Renesas Electronics ενισχύθηκε πάνω από 4%, ενώ η Disco Corp, κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών, σημείωσε άνοδο 4,59%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi περιόρισε τα αρχικά του κέρδη και κινήθηκε κοντά στο μηδέν, έπειτα από πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση. Οι μετοχές της SK Hynix, προμηθεύτριας της Nvidia, αυξήθηκαν κατά 3,11%. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,52%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX/S&P 200 ενισχύθηκε κατά 0,28%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng Index σημείωσε άνοδο 0,72%, ενώ ο δείκτης της ηπειρωτικής Κίνας CSI 300 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις πρωινές συναλλαγές.

Οι μετοχές των κινεζικών εταιρειών αυτόνομων οχημάτων WeRide και Pony.ai κατέγραψαν πτώση άνω του 12% και σχεδόν 8% αντίστοιχα, κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Και οι δύο εταιρείες είναι ήδη εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Pony.ai συγκέντρωσε 6,7 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 860 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) από την αρχική δημόσια προσφορά της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενώ η WeRide άντλησε 2,4 δισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε μικρή άνοδο 0,1%, ενώ ο BSE Sensex ενισχύθηκε κατά 0,29% στις πρωινές συναλλαγές.

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης των ΗΠΑ (U.S. equity futures) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στις ασιατικές ώρες, μετά τη στάση επιφυλακτικότητας που έδειξε το Ανώτατο Δικαστήριο απέναντι στους δασμούς που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης ανέκαμψαν μετά από πρόσφατες ρευστοποιήσεις λόγω ανησυχιών για υπερτιμήσεις.

Τη νύχτα, ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 225,76 μονάδες ή 0,48%, κλείνοντας στις 47.311,00 μονάδες. Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,37% στις 6.796,29 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 0,65%, φτάνοντας τις 23.499,80 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 09:42
