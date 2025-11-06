Πτωτικό άνοιγμα για τις ευρωαγορές με τα εταιρικά αποτελέσματα στο επίκεντρο

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν τις συναλλαγές τους σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη 6/11, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στο νέο «κύμα» δημοσίευσης εταιρικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,18% στις 570,94 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και βασικούς δείκτες να βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γαλλικός CAC 40 ηγείται των απωλειών με πτώση 0,52% στις 8.032,60 μονάδες. Ο FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου άνοιξε με πτώση 0,20% στις 9.757,15 μονάδες και ο DAX της Γερμανίας υποχωρεί κατά 0,25% στις 23.988,79 μονάδες

Πρόκειται για μια έντονη ημέρα δημοσίευσης αποτελεσμάτων, με ανακοινώσεις τρίτου τριμήνου από πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες.

AstraZeneca: Επιλέξαμε την προσεκτική προσέγγιση

Η AstraZeneca διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της το πρωί της Πέμπτης, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των αναμενόμενων εσόδων και κερδών τρίτου τριμήνου. Τα συνολικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο σε σταθερό νόμισμα, αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω φέτος κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 0,7% λίγο μετά το άνοιγμα.

Ο CEO της AstraZeneca, Pascal Soriot, σε συνέντευξή του στο CNBC δήλωσε ότι η εταιρεία επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητες τις προβλέψεις της, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις στην Κίνα και τη Λατινική Αμερική.

«Έχουμε ένα εύρος στις προβλέψεις μας· θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο υψηλό άκρο του εύρους. Επιλέξαμε την προσεκτική προσέγγιση, ώστε ενδεχομένως να υπερβούμε τις προσδοκίες αν όλα πάνε καλά», δήλωσε.

Ο Soriot αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να επανακατανείμει το κόστος και τον κίνδυνο της καινοτομίας στη φαρμακευτική βιομηχανία και να εξασφαλίσει ότι οι χώρες θα καλύπτουν το δίκαιο μερίδιό τους στην ανάπτυξη φαρμάκων που σώζουν ζωές. Η AstraZeneca επενδύει στην παραγωγή και στην έρευνα των προϊόντων της στις ΗΠΑ, συμφωνώντας με την αρχή της δίκαιης κατανομής του κόστους και του κινδύνου.

DHL και Commerzbank

Η γερμανική εταιρεία logistics DHL ξεπέρασε επίσης τις εκτιμήσεις στο τρίτο τρίμηνο, αν και ο CEO Tobias Meyer δήλωσε ότι παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στους όγκους συναλλαγών στις ΗΠΑ. Οι μετοχές της DHL σημείωσαν άνοδο 5,7% στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης.

Αντίθετα, οι μετοχές της γερμανικής τράπεζας Commerzbank υποχώρησαν κατά 1,7%, μετά από έκπληξη πτώσης των καθαρών κερδών κατά 7,9% σε ετήσια βάση, στα 591 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Ο CEO Bettina Orlopp ανέφερε ότι η απώλεια οφείλεται κυρίως σε φορολογικό γεγονός και σε δαπάνες αναδιάρθρωσης ύψους 553 εκατ. ευρώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Παρά ταύτα, η τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά την ετήσια πρόβλεψη καθαρών επιτοκιακών εσόδων στα 8,2 δισ. ευρώ, από 8 δισ. ευρώ προηγουμένως.

Αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και παγκόσμια εικόνα

Αποφάσεις από τις κεντρικές τράπεζες Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου αναμένονται σήμερα. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 4%, καθώς οι υπεύθυνοι πολιτικής περιμένουν τα κυβερνητικά μέτρα του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου.

Στην παγκόσμια αγορά, οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ανέβηκαν, παρακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της AMD για το τρίτο τρίμηνο, που ενίσχυσαν τις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.