Νέες πληρωμές 26,5 εκατ. ευρώ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο
Ναυτιλία
08:08 - 12 Νοε 2025

Νέες πληρωμές 26,5 εκατ. ευρώ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η κυβέρνηση προχωρά σε νέες πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ), επιβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την ακτοπλοϊκή πρόσβαση και το αυξημένο κόστος μεταφοράς στα νησιά. Αυτό ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Νικητιάδη.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, μέσα στον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί η εξόφληση για το ΜΙ επιβατών του 2024, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα θα πληρωθεί και το Μεταφορικό Ισοδύναμο των επιχειρήσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, συνολικού ποσού περίπου 10 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσα στον Δεκέμβριο θα κλείσει και το ΜΙ καυσίμων για το 2024, που φτάνει τα 4,3 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε επίσης ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις δηλώσεις του ΜΙ επιχειρήσεων για το 2023, ώστε να προχωρήσει άμεσα η εκκαθάριση.

Όπως είπε, μόνο για το 2025 το συνολικό ποσό που θα έχει δοθεί για το μέτρο φτάνει τα 66,5 εκατ. ευρώ. Το 2024 είχαν δοθεί 68 εκατ. ευρώ, το 2023 περίπου 50 εκατ. ευρώ και το 2022 περίπου 70 εκατ. ευρώ. «Υπάρχει σταθερή ροή χρηματοδότησης προς όφελος των νησιωτών», τόνισε.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη κατάργησης του μέτρου. Αντίθετα, προχωρά ο εκσυγχρονισμός του. Για τις επιχειρήσεις, θα υπάρξει κλαδική και γεωγραφική εξειδίκευση, ενώ για τους επιβάτες το υπουργείο εξετάζει την άμεση αφαίρεση της επιδότησης από το κόστος του εισιτηρίου στο εκδοτήριο, ώστε η ενίσχυση να αποδίδεται επιτόπου.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο αναδρομικός διοικητικός έλεγχος για τις αιτήσεις επιχειρήσεων των ετών 2021–2022. Τα ευρήματα θα ανακοινωθούν άμεσα, μαζί με τις επόμενες κινήσεις του υπουργείου.

Ο κ. Γκίκας ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα διαπραγματεύεται στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2028–2034) την ένταξη ειδικών χρηματοδοτήσεων για τα νησιά, με στόχο να κατοχυρωθεί θεσμικά η «ρήτρα νησιωτικότητας». Όπως σημείωσε, είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αυξημένες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι γενικότερες πολιτικές της κυβέρνησης λειτουργούν υπέρ της νησιωτικότητας. Ανέφερε τη μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε αρκετά νησιά, την απαλλαγή μικρών κοινοτήτων έως 1.500 κατοίκους από τον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας και την αύξηση των άγονων γραμμών. «Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σταθερό πλαίσιο στήριξης και βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

