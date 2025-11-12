Τελική ευθεία για κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές και δωρεές

“Παράθυρο” διαφυγής από το “δόκανο” της φορολόγησης, μέσω τεκμηρίων, έχουν όσοι και όσες θεωρούν ότι δεν μπορούν να καλύψουν το “πόθεν έσχες” για αγορές περιουσιακών στοιχείων, που έκαναν, εντός του 2025, με τη χρήση της δυνατότητας χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών.

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όσοι και όσες π.χ. αγόρασαν ακίνητα φέτος κι εκτιμούν ότι δεν μπορεί να καλύψουν την εν λόγω δαπάνη από τα εισοδήματά τους, μπορούν να δεχτούν χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές, για να δικαιολογηθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος και έτσι να μην φορολογηθούν με το σύστημα των τεκμηρίων.

Να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ κάνει δεκτά χρηματικά ποσά από δωρεές και γονικές παροχές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή η δαπάνη διαβίωσης.

Άρα, θα πρέπει οι φορολογούμενοι και οι φορολογούμενες να μην ολιγωρήσει αλλά να κάνουν τα δέοντα, το συντομότερο δυνατόν, στην πλατφόρμα myProperty για την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Το αφορολόγητο

Να σημειωθεί ότι ισχύουν υψηλά αφορολόγητα όρια που φτάνουν έως 800.000 ευρώ. Ωστόσο, αφορούν μόνο στις μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α΄ κατηγορίας. Δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων. Δεν καλύπτονται αδέλφια, ανίψια, θείοι και λοιποί συγγενείς. Βέβαια, , ο γονέας οφείλει να βεβαιώσει ότι τα δηλωμένα εισοδήματα ή τα αποταμιευμένα κεφάλαια έχουν νομίμως αποκτηθεί και βέβαια επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών των τέκνων κτλ.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο «πόθεν έσχες» του δωρητή, κατά το στάδιο της υποβολής της δήλωσης δεν ζητείται να αποδειχθεί. Όμως αυτό εξετάζεται σε μεταγενέστερο έλεγχο. Πάντως η τήρηση κινήσεων λογαριασμών και κάθε εγγράφου που τεκμηριώνει την προέλευση των χρημάτων είναι χρήσιμη, σε κάθε περίπτωση.

Η διαδικασία

Η δήλωση ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ) με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή και δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Εφορία προχωρά στην επιβολή φόρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ της χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς.

Η νομοθεσία απαιτεί τραπεζική μεταφορά από λογαριασμό του δωρητή σε λογαριασμό του δωρεοδόχου. Παροχές σε μετρητά, ακόμη και αν ακολουθήσει κατάθεση στον λογαριασμό του παιδιού φορολογούνται αυτοτελώς με 10% και χωρίς αφορολόγητο. Για να αποφευχθούν αμφισβητήσεις, ενδείκνυνται ηλεκτρονικά εμβάσματα με σαφή αιτιολογία («χρηματική γονική παροχή/δωρεά») και επιμελής φύλαξη των αποδεικτικών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι διαδοχικές δωρεές που επιχειρούν να καταλήξουν σε πρόσωπο εκτός Α’ κατηγορίας όπως για παράδειγμα μεταβίβαση από τέκνο σε γονέα και αμέσως μετά, από γονέα σε αδελφό. Η φορολογική διοίκηση ελέγχει τη σκοπιμότητα, τον τελικό ωφελούμενο και το διάστημα μεταξύ των πράξεων. Αν προκύπτει καταστρατήγηση, επιβάλλεται φόρος 20% από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο.

Επίσης, η ΑΑΔΕ ελεγχει περιπτώσεις που τα χρήματα της δωρεάς κατευθύνονται σε κοινό λογαριασμό του τέκνου με τρίτο πρόσωπο. Αν αποδειχθεί ότι ωφελήθηκε ο συνδικαιούχος, η πράξη θεωρείται δωρεά προς εκείνον και επιβάλλεται ο αντίστοιχος φόρος.