«Βυθίστηκαν» οι ασιατικές αγορές, παρασυρόμενες από την Wall Street
09:54 - 14 Νοε 2025

«Βυθίστηκαν» οι ασιατικές αγορές, παρασυρόμενες από την Wall Street

Reporter.gr Newsroom
Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Παρασκευή (14/11), ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να δέχονται πιέσεις και επικρατούσαν αμφιβολίες σχετικά με τις επικείμενες μειώσεις επιτοκίων της Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης αναφοράς Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,76% στις 50.377,00 μονάδες. Οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν την πτώση, με τον όμιλο τεχνολογίας Rakuten Group να κατρακυλά 6,57%, την κατασκευάστρια εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών Advantest να πέφτει 5,27% και τη Lasertec να υποχωρεί 3,97%.

Η ιαπωνική κολοσσιαία εταιρεία SoftBank βούτηξε έως και 8% στις πρωινές συναλλαγές, σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης, αφότου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στη Nvidia.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βυθίστηκε κατά 3,81%, στις 4.011,57 μονάδες. Η βαριά μετοχή του δείκτη Samsung Electronics υποχώρησε πάνω από 3%, ενώ η SK Hynix, που προμηθεύει μνήμες στη Nvidia, έπεσε 5%.

Το νοτιοκορεατικό γουόν ενισχύθηκε κατά 0,72% στις 1.460,0 μονάδες έναντι του δολαρίου, αφού ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε την Παρασκευή ότι οι νομισματικές αρχές θα συνομιλήσουν με μεγάλους παράγοντες της αγοράς, μεταξύ των οποίων το εθνικό ταμείο συντάξεων και σημαντικοί εξαγωγείς, για τρόπους σταθεροποίησης του γουόν, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Υπουργός Οικονομικών Koo Yun-cheol είπε σε ανώτερους οικονομικούς αξιωματούχους ότι χρειάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανισορροπίας στην προσφορά και ζήτηση δολαρίων ΗΠΑ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την αστάθεια της αγοράς συναλλάγματος.

Ταυτόχρονα, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1,36% στις 8.634,50 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,86% στις 26.543,00 μονάδες, ενώ ο κινεζικός CSI 300 έκλεισε με ζημιές 0,97% στις 3.990,49 μονάδες, αφού τα κυβερνητικά στοιχεία της Παρασκευής έδειξαν ότι η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο, λόγω της ασθενούς καταναλωτικής ζήτησης και της βαθύτερης κρίσης στην αγορά ακινήτων. Ο SZSE Component μαζεύτηκε κατά 1,93% στις 13.216,03 μονάδες.

Οι επενδύσεις παγίων, που περιλαμβάνουν τα ακίνητα, συρρικνώθηκαν κατά 1,7% στο δεκάμηνο, επιτείνοντας την πτώση από το -0,5% του προηγούμενου εννεαμήνου. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 4,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, χάνοντας τις προβλέψεις για άνοδο 5,5% και επιβραδύνοντας από το 6,5% του Σεπτεμβρίου.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 2,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας ελαφρώς τις προβλέψεις για 2,8%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, αλλά υποχωρώντας από την αύξηση 3% του Σεπτεμβρίου.

Το κινεζικό γουάν στην εγχώρια αγορά ενισχύθηκε σε υψηλό ενός έτους, στις 7,0908 ανά δολάριο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

