ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για έργο στη Σητεία
Επιχειρήσεις
10:26 - 17 Νοε 2025

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για έργο στη Σητεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΧΑ: ΙΚΤΙΝ) («Ικτίνος») ανακοινώνει ότι έχει συνάψει δεσμευτικό προσύμφωνο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (η «Συμφωνία AMA») με την εταιρία CBE CAPITAL Ltd. («CBE»), ιδιωτική εταιρία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο, αναφορικά με την έκταση που βρίσκεται στον Όρμο Σητείας, Κρήτη, Ελλάδα (η «Ιδιοκτησία»), το οποίο ανήκει στην θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Βάσει της Συμφωνίας AMA, η CBE θα αναδιαμορφώσει το υφιστάμενο αναπτυξιακό πλάνο για την Ιδιοκτησία της Ικτίνος, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών και μαρίνας από ενδιαφερόμενους τρίτους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της αναδιαμόρφωσης του έργου έχει οριστεί σε 18 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Μέσω της Συμφωνίας AMA, το έργο θα καταστεί περισσότερο ελκυστικό για τρίτους επενδυτές, τους οποίους θα αναζητήσει η CBE υπό την ιδιότητά της ως μελλοντικού γενικού εταίρου, ενσωματώνοντας την προστιθέμενη αξία της CBE, με σκοπό τη μελλοντική του πώληση με σημαντική απόδοση. Παράλληλα, η Συμφωνία AMA προβλέπει δικαίωμα προαιρέσεως (putoption) υπέρ της Ικτίνος για τη μεταβίβαση του Έργου στην CBE, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο κατώτατο όριο απόδοσης ίσο με τη λογιστική αξία του έργου, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαιρέσεως.

Αναλυτική οριστική συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και η Ικτίνος θα ενημερώσει σχετικώς το επενδυτικό κοινό.

Η CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο SixSensesPortoHeli.

Το Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η Δικηγορική Εταιρία Δρυλλεράκης ενήργησαν, αντιστοίχως, ως Χρηματοοικονομικός και Νομικός Σύμβουλος της Ικτίνος στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ η Δικηγορική Εταιρία KG παρείχε τις υπηρεσίες της ως νομικός σύμβουλος της CBE στην Ελλάδα.

Τι σημαίνει για την Ικτίνος η συμφωνία

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, μέσω της συμφωνίας που γνωστοποιήθηκε με την σχετική ανακοίνωση στο ΧΑ, επιβεβαιώνει, ότι έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο ανάπτυξης το οποίο περνά από την αξιοποίηση ενός πολύ σημαντικού περιουσιακού στοιχείου, με τελικό στόχο την πώλησή του, και μέσω αυτής την ενίσχυση της μητρικής σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Το project το οποίο ανήκει στη θυγατρική της Ικτίνος, ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο προς αξιοποίηση, το οποίο η διοίκηση της ΙΚΤΙΝΟΣ έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση του.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ έχει ισχυροποιήσει ιδιαίτερα τη θέση της ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες μαρμάρου στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και το 95% των εσόδων της να προέρχεται από εξαγωγές.

Η έμφαση στην αγορά του μαρμάρου, τόσο εντός της χώρας όσο και στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί προτεραιότητα και κύριο άξονα ανάπτυξης.

Υπό αυτή την έννοια η πώληση της έκτασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ θεωρείτο επιβεβλημένη καθώς βρίσκεται εκτός περιμέτρου της κύριας δραστηριότητας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίαςπαράλληλα, θα σημάνει αυξημένη ρευστότητα και θα συνδράμει στην ισχυροποίηση του ισολογισμού της εισηγμένης.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 18 μηνών και διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον την είσπραξη τιμήματος ίση με την λογιστική αξία του ακινήτου βάσει δικαιώματος προαιρέσεως (putoption), ακόμη και αν δεν έχει προκύψει τρίτος επενδυτής.

Ποια είναι η ταυτότητα της έκτασης

Η έκταση βρίσκεται στη Σητεία, στη βορειοανατολική Κρήτη και στον Όρμο Φανερωμένης, στις βόρειες ακτές του Ν. Λασιθίου, σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την πόλη της Σητείας και 8 χλμ. από το αεροδρόμιό της και εκτείνεται σε2.690 στρέμματα .

Ο αρχικός σχεδιασμός που αφορά στη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, μαρίνας, τουριστικών κατοικιών και γηπέδου γκολφ είναι ώριμος αδειοδοτικά και πολεοδομικά και το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.

Μετά την «Συμφωνία AMA» με την εταιρία CBE CAPITAL Ltd.(«CBE»)αναμένεται η αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου αναπτυξιακού πλάνου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, με διεθνώς αναγνωρισμένο brand πολυτελείας ή υπερπολυτελείας, καθώς και επώνυμων κατοικιών αλλά και η δημιουργία και λειτουργία μαρίνας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΑ: Οι 2025 μονάδες αποτελούν ισχυρή στήριξη
Αναλύσεις

ΧΑ: Οι 2025 μονάδες αποτελούν ισχυρή στήριξη

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Η αμερικανική στόχευση για τον Πειραιά και η παρουσία της COSCO
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η αμερικανική στόχευση για τον Πειραιά και η παρουσία της COSCO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποστηρίζει την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri στην Galleria D&#039;Arte Il Vicolo
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

ΙΚΤΙΝΟΣ: Υποστηρίζει την εγκατάσταση του Greek Marble Ouzeri στην Galleria D'Arte Il Vicolo

Η Ικτίνος ολοκληρώνει τη συμφωνία για το ακίνητό της στη Σητεία
Επιχειρήσεις

Η Ικτίνος ολοκληρώνει τη συμφωνία για το ακίνητό της στη Σητεία

Ικτίνος: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού μαρμάρου και στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στις αραβικές χώρες
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ικτίνος: Ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού μαρμάρου και στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στις αραβικές χώρες

Ικτίνος Ελλάς: Αντικατάσταση στο ΔΣ - Ορισμός της Σοφίας Σαπύρα στη θέση της Λυδίας Χαϊδά
Επιχειρήσεις

Ικτίνος Ελλάς: Αντικατάσταση στο ΔΣ - Ορισμός της Σοφίας Σαπύρα στη θέση της Λυδίας Χαϊδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ