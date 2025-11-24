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Ασιατικές αγορές: Ανοδική «πρεμιέρα» χάρης στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed
Χρηματιστήρια
09:16 - 24 Νοε 2025

Ασιατικές αγορές: Ανοδική «πρεμιέρα» χάρης στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας ξεκίνησαν την τελευταία εβδομάδα του μήνα, στην πλειοψηφία τους, ανοδικά, αφού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή (21/11), ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι η Fed θα μπορούσε να μειώσει το βασικό της επιτόκιο καθώς η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας αποτελεί μεγαλύτερη οικονομική απειλή από τον υψηλό πληθωρισμό.

Σημειώνεται ότι η Fed έχει ακόμη μία συνεδρίαση το 2025, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τρέχον εύρος στόχου για το επιτόκιο βρίσκεται στο 3.75% με 4.00%.

Τα futures στα επιτόκια Fed funds τιμολογούν περίπου 70% πιθανότητα για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, έναντι περίπου 44% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έως τις 14 Νοεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν πτώση σε όλο το εύρος τους, καθώς οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις μετοχές τεχνολογίας, με «βαριά χαρτιά» όπως SoftBank, Samsung Electronics και Baidu να υποχωρούν.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

S&P/ASX 200: 8.525,10 (+108,60 / +1,29%)
Hang Seng Index: 25.666,76 (+446,74 / +1,77%)
KOSPI: 3.846,06 (-7,20 / -0,19%)
Nikkei 225: 48.625,88 (-1.198,06 / -2,40%)
NIFTY 50: 26.064,80 (-3,35 / -0,01%)
Shanghai Composite: 3.833,916 (-0,975 / -0,03%)

Αναλυτικότερα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,98%, ενισχυμένος από τις μετοχές τεχνολογίας και υγείας, ενώ ο κινεζικός CSI 300 βρέθηκε 0,25% κάτω από το επίπεδο ισορροπίας.

Ο κορεατικός Kospi ενισχύθηκε κατά 0,25%, περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq γύρισε πτωτικά οριακά. Η Samsung Electronics, μετοχή-βαρόμετρο του Kospi, σημείωσε άνοδο 2,8%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ανέβηκε 1,19% στις 8.525,1 μονάδες, ανακάμπτοντας από πτώση 1,59% την Παρασκευή.

Τη Δευτέρα, οι μετοχές της εταιρείας logistics Qube εκτινάχθηκαν σχεδόν 20% μετά την προσφορά της Macquarie Asset Management για εξαγορά της εταιρείας με 11,6 δισ. δολάρια Αυστραλίας (7,49 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Ο μεταλλευτικός κολοσσός BHP σημείωσε άνοδο περίπου 0,62%, αφού ανακοίνωσε ότι δεν εξετάζει πλέον συγχώνευση με τη βρετανική Anglo American.

Οι αγορές της Ιαπωνίας ήταν κλειστές λόγω αργίας.

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