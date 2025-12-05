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Αρνητικό γύρισμα στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια
09:07 - 05 Δεκ 2025

Αρνητικό γύρισμα στις ασιατικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Χαμηλότερα άνοιξαν οι αγορές της Ασίας την Παρασκευή (5/12), μετά από μια υποτονική συνεδρίαση στη Wall Street.  

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,17%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 1,36%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 1,12%. Οι αποδόσεις του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκαν στο 1,94%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας κινήθηκε ελαφρώς κάτω από το μηδέν, ενώ ο Kosdaq υποχώρησε κατά 0,25%.

Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,48%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ήταν σταθερός στο άνοιγμα.

Στο μέτωπο των εταιρειών, οι μετοχές της Moore Threads, κινεζικής κατασκευάστριας GPU με έδρα το Πεκίνο και συχνά αποκαλούμενης «η Nvidia της Κίνας», εκτινάχθηκαν πάνω από 400% στο ντεμπούτο της στη Σαγκάη, μετά την εισαγωγή της ύψους 1,1 δισ. δολαρίων.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις τεχνολογικές μετοχές εν μέσω πρόσφατων ανησυχιών για «φούσκα». Η SoftBank σημείωσε άνοδο σχεδόν 4%, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών. Στη συνέχεια περιόρισε μέρος των κερδών της και διαπραγματευόταν τελευταία 1,02% υψηλότερα.

Ο ιδρυτής Masayoshi Son τη Δευτέρα (1/12) υποβάθμισε τη σημασία της απόφασης να πουλήσει ο όμιλος το σύνολο της συμμετοχής του στην Nvidia, λέγοντας ότι «έκλαιγε» αποχωριζόμενος τις μετοχές.

Ακόμη, ο Nifty 50 της Ινδίας ενισχύθηκε κατά 0,2% αφού η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,25%, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις οικονομολόγων του Reuters.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση, επικαλούμενη «αδυναμία σε ορισμένους βασικούς οικονομικούς δείκτες», την ώρα που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να αναθεωρηθεί χαμηλότερα στο πρώτο τρίμηνο του 2025, όπως δήλωσε ο διοικητής της RBI Sanjay Malhotra.

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