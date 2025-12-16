Στο «κόκκινο» οι ασιατικές αγορές – Σε φάση διόρθωσης ο Kopsi

Μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Oracle και η Broadcom, υποχώρησαν πάνω από 5% και 2% αντίστοιχα, ενώ και η Microsoft κατέγραψε απώλειες. Αυτή είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες που ο δείκτης Kospi έπεσε κάτω από το επίπεδο των 4.000 μονάδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 1,45% στις 49.442,00 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,42% στις 3.824,81 μονάδες και ο SZSE Component βυθίστηκε κατά 1,51% στις 12.914,67 μονάδες.
Ταυτόχρονα, ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ηχηρές απώλειες 2,24% στις 3.999,13 μονάδες. Είναι η πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες που ο δείκτης κλείνει κάτω των 4.000 μονάδων.
Τέλος, ο Hang Seng έχασε 1,75% στις 25.181,50 μονάδες και ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με απώλειες 0,42% στις 8.598,90 μονάδες.