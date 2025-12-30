ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σταθερότητα στις ευρωαγορές: Οριακές μεταβολές σε μια εβδομάδα μειωμένων συναλλαγών
Χρηματιστήρια
11:16 - 30 Δεκ 2025

Σταθερότητα στις ευρωαγορές: Οριακές μεταβολές σε μια εβδομάδα μειωμένων συναλλαγών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν σχετικά αμετάβλητες την Τρίτη (30/12), καθώς οι αγορές συνεχίζουν να δυσκολεύονται να βρουν κατεύθυνση σε μια εβδομάδα συναλλαγών με μειωμένο όγκο λόγω αργιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει αυτή την ώρα αμετάβλητος και κινούμενος σε θετικό έδαφος στις 589.62 μονάδες, με τους βασικότερους δείκτες να βρίσκονται επίσης σε ανοδική πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,13% στις 9,878.35 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC παρρουιάζει ήπιες διακυμάνσεις ενισχυόμενος κατά 0,04% στις 8,115.11 μονάδες. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη πορεία καταγράφει και ο γερμανικός DAX κινούμενος σε θετικό έδαφος στις 24,380.73 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTSE MIB παρουσιάζει κέρδη 0,51% στις 44,676.50 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός IBEX κερδίζει 0,28% στις 17,243.91 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου ηγήθηκαν των κερδών στον δείκτη των blue chips, με τη Fresnillo να καταγράφει άνοδο 3,3%. Άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως οι Anglo American, Antofagasta και Glencore, σημείωσαν κέρδη μεταξύ 1,5% και 1,8%.

Τα κέρδη αυτά ήρθαν καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού και του αργύρου κινούνταν ανοδικά το πρωί της Τρίτης. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 1% και διαπραγματευόταν στα 4.385,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 5,2% στα 74,155 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται ότι το ασήμι είχε έντονες διακυμάνσεις τη Δευτέρα, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν περιορίσει τα κέρδη του και καταγράψει τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από το 2021.

Τα περιφερειακά χρηματιστήρια έκλεισαν με μεικτά πρόσημα τη Δευτέρα, με τις μετοχές του αμυντικού κλάδου να δέχονται πιέσεις, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την επίτευξη ενός πλαισίου ειρηνευτικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όσον αφορά τον τεχνολογικό τομέα, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε πάνω από 1% τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, επιστρέφοντας μέρος των κερδών άνω του 5% που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα. Απώλειες σημείωσαν επίσης οι Palantir Technologies, Meta Platforms, καθώς και η Oracle.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι την Τρίτη δεν αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ή οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μια παράκαμψη όλη η χώρα
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Μια παράκαμψη όλη η χώρα

Τα επιχειρηματικά νέα που συζητιούνται στο ΧΑ εν μέσω εορταστικής ραστώνης
Αναλύσεις

Τα επιχειρηματικά νέα που συζητιούνται στο ΧΑ εν μέσω εορταστικής ραστώνης

Υποχώρηση στις ασιατικές αγορές την προτελευταία ημέρα του 2025
Χρηματιστήρια

Υποχώρηση στις ασιατικές αγορές την προτελευταία ημέρα του 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600
Χρηματιστήρια

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ανοδική αντίδραση στις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές παρά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ