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Υποχώρηση στις ασιατικές αγορές την προτελευταία ημέρα του 2025
Χρηματιστήρια
09:55 - 30 Δεκ 2025

Υποχώρηση στις ασιατικές αγορές την προτελευταία ημέρα του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τρίτη, ακολουθώντας την πτώση της Wall Street λόγω φόβων για φούσκα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περισσότερο από 1% τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, χάνοντας μέρος του κέρδους άνω του 5% που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα. Οι Palantir Technologies και Meta Platforms υπέστησαν επίσης απώλειες, όπως και η Oracle.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε πτώση 0,37% στις 50.339,48 μονάδες, ενώ ο ευρύς Topix σημείωσε πτώση 0,51% και έκλεισε στις 3.408,97 μονάδες.

Οι μετοχές της Softbank Group Corp υποχώρησαν σχεδόν 2%, αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων DigitalBridge έναντι 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της SoftBank, Masayoshi Son, δήλωσε ότι η εξαγορά «θα ενισχύσει τα θεμέλια για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς» και θα προωθήσει το όραμα της εταιρείας να γίνει κορυφαίος πάροχος πλατφόρμας «Τεχνητής Υπερ-Νοημοσύνης». Οι μετοχές της DigitalBridge σημείωσαν άνοδο περίπου 10% μετά την ανακοίνωση.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,15% και έκλεισε στις 4.214,17 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,76% στις 925,47 μονάδες, οδηγώντας τις απώλειες στην Ασία.

Μικρές διαφοροποιήσεις κατέγραψε ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ που αυξήθηκε κατά 0,7% την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα ήταν 0,26% υψηλότερα και έκλεισε στις 4.651,28 μονάδες.

Οι επενδυτές αξιολογούν τις στρατιωτικές κινήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν, αφού η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο ανακοίνωσε νέες ασκήσεις γύρω από το νησί τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε ότι η Ταϊβάν θα «ενεργήσει υπεύθυνα και δεν θα κλιμακώσει τη σύγκρουση», αλλά είπε επίσης ότι η «συχνή κλιμάκωση της στρατιωτικής πίεσης» από την Κίνα δεν ήταν κάτι που θα έπρεπε να κάνει μια υπεύθυνη δύναμη.

Ο σταθμισμένος δείκτης της Ταϊβάν υποχώρησε κατά 0,36% και η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 28.707,13 μονάδες, με μεγάλα ονόματα τεχνολογίας όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company και η Hon Hai να υποχωρούν κατά περίπου 0,65% και 1,3% αντίστοιχα.

Τέλος, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,1% στις 8.717,1 μονάδες, αφού κατέγραψε κέρδη νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

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