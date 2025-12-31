Μέταλλα και μετοχές άντεξαν τις αβεβαιότητες του 2025: Κλείνουν τη χρονιά με ρεκόρ

Τα πολύτιμα μέταλλα αναδείχθηκαν σε κορυφαίους πρωταγωνιστές της αγοράς εμπορευμάτων για το 2025, με το ασήμι να ξεχωρίζει χάρη στην απόδοσή του, που ξεπέρασε κατά πολύ τους περισσότερους σημαντικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και τα βασικά νομίσματα. Παράλληλα, ο χρυσός ανέβηκε σε ιστορικά υψηλά, επηρεασμένος από τις οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Μια αιφνιδιαστική ρευστοποίηση σημειώθηκε την Τετάρτη στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση μέρους των εντυπωσιακών κερδών που κατέγραψαν φέτος ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι όσον αφορά την χρονιά – ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, οι αγορές μετοχών κινήθηκαν ήρεμα, εδραιώνοντας την καλύτερη χρονιά τους από την περίοδο πριν από την πανδημία της COVID-19.

Οι περισσότερες αγορές κινήθηκαν σε «αυτόματο πιλότο» στο τέλος του έτους, μετά από 12 μήνες έντονων διακυμάνσεων λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, ακραίας αποδυνάμωσης του δολαρίου, αναταράξεων στα ομόλογα και της συνεχιζόμενης φρενίτιδας γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, αυτό δεν ίσχυσε για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι τιμές του ασημιού υποχώρησαν σχεδόν 6% στο Λονδίνο, μετά το εντυπωσιακό ράλι 150% που κατέγραψαν μέσα στη χρονιά. Ο χρυσός, ο οποίος διανύει την καλύτερη χρονιά του από την πετρελαϊκή κρίση του 1979, σημείωσε πτώση 1%, ενώ η πλατίνα κατρακύλησε κατά 8%, περιορίζοντας τα ετήσια κέρδη της που φτάνουν το 120%.

Στην Ευρώπη, οι χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες, κοντά σε ιστορικά υψηλά, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική – αν και γεμάτη αναταράξεις – χρονιά, κατά την οποία ακόμη και οι τραπεζικές και αμυντικές μετοχές ξεπέρασαν σε απόδοση τις περίφημες «Magnificent 7» της Wall Street.

Ο ευρύτερος δείκτης παγκόσμιων μετοχών της MSCI παρέμεινε επίσης σταθερός, μετά το φετινό ράλι των 15 τρισ. δολαρίων, καθώς οι επενδυτές αφομοίωναν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Δεκεμβρίου, τα οποία ανέδειξαν βαθιές διαφωνίες μεταξύ των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης οδεύει προς ετήσια άνοδο 21%, τη μεγαλύτερη από το 2019, κυρίως χάρη στο ισχυρό ράλι των μετοχών ημιαγωγών στο πλαίσιο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Παρά κάποιους κραδασμούς, η χρονιά ήταν εξαιρετική για τις αποδόσεις των επενδύσεων», σχολίασε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής της Capital.com. «Τα κέρδη ήταν σχετικά συγκεντρωμένα, ωστόσο ο συνδυασμός του AI boom και της χαλαρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ώθησε τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου σε ιστορικά επίπεδα».

Νέα χρονιά, νέα ερωτήματα

Το Reuters αναφέρει ότι οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω ανοδική πορεία για τα πολύτιμα μέταλλα το 2026, ενόψει πιθανών νέων μειώσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Αντίθετα, τα αγροτικά και ενεργειακά εμπορεύματα φαίνεται να αντιμετωπίζουν περιορισμένες προοπτικές ανόδου, λόγω της αυξημένης προσφοράς και της υποτονικής ζήτησης.

Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε οριακά, αλλά οδεύει προς ετήσια πτώση 9,4%, τη μεγαλύτερη από το 2017. Αυτό έχει επιτρέψει στο ευρώ και στα περισσότερα νομίσματα, με εξαίρεση το γεν, να καταγράψουν σημαντικά κέρδη.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών το 2026 θα παραμείνει στραμμένο στη νομισματική πολιτική της Fed, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσει τον νέο πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου υπογράμμισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Η «πλειονότητα των συμμετεχόντων» στήριξε τη μείωση επιτοκίων, με «ορισμένους» να θεωρούν ότι επρόκειτο για μια προληπτική κίνηση που θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας.

Στην αγορά ομολόγων, τα περισσότερα κράτη της ευρωζώνης παρέμειναν κλειστά. Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώθηκαν στο 4,47%, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά ομόλογα κινούνταν λίγο κάτω από το 4,12%, έχοντας υποχωρήσει κατά 45 μονάδες βάσης μέσα στο έτος.

Τέλος, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η οικονομία της χώρας, ύψους 140 τρισ. γουάν (20 τρισ. δολάρια), βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου ανάπτυξης περίπου 5%, υποσχόμενος πιο ενεργητικές πολιτικές το 2026, ενώ επανέλαβε την πάγια θέση του Πεκίνου για την Ταϊβάν, στον απόηχο εκτεταμένων στρατιωτικών ασκήσεων γύρω από το νησί.