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Στάσιμες οι κεφαλαιαγορές της Ευρώπης: Λιγοστές δημόσιες εγγραφές, κεφάλαια σε φυγή
Χρηματιστήρια
16:21 - 08 Ιαν 2026

Στάσιμες οι κεφαλαιαγορές της Ευρώπης: Λιγοστές δημόσιες εγγραφές, κεφάλαια σε φυγή

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς το 2026 ξεκινά, αναμένεται να ενταθούν οι πιέσεις από επιχειρήσεις και επενδυτές προς την Ευρώπη για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και την απελευθέρωση της αναπτυξιακής δυναμικής της. Ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί είναι οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs).

Η Euronext, το πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο που δημιουργήθηκε το 2000 από τη συγχώνευση των χρηματιστηρίων Παρισιού, Βρυξελλών και Άμστερνταμ, κατέγραψε μια ιδιαίτερα ήσυχη χρονιά το 2025. Μόλις δύο IPOs άντλησαν περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ (117 εκατ. δολάρια) κατά τη διάρκεια του έτους.

Για πρώτη φορά από τη δική της εισαγωγή στο χρηματιστήριο πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, οι εταιρείες που εισήχθησαν στις αγορές της Euronext άντλησαν συνολικά λιγότερο από 1 δισ. δολάρια το 2025, αντανακλώντας τη στασιμότητα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, όπως αναφέρει η ομάδα του Bloomberg.

Μέρος της υποτονικής εικόνας οφείλεται στον ανταγωνισμό από άλλα χρηματιστήρια της περιοχής, όπως η Στοκχόλμη, η οποία επικράτησε έναντι αγορών όπως το Άμστερνταμ και εξασφάλισε τη μεγαλύτερη IPO στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια.

«Ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι ότι οι κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές της θα χάσουν τη σημασία τους έναντι άλλων παγκόσμιων κέντρων, καθώς κεφάλαια και ταλέντα κατευθύνονται σε μεγαλύτερες αγορές», δήλωσε ο Rajeev De Mello, επικεφαλής επενδύσεων της Gama Asset Management. «Παρότι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη είναι ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν, η ήπειρος εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με την Ασία και τις ΗΠΑ».

Η Γαλλία, η μεγαλύτερη αγορά της Euronext και έδρα περισσότερων από δύο δεκάδων «μονόκερων» — όπως η εφαρμογή κρατήσεων ραντεβού Doctolib και η εταιρεία κοινής χρήσης αυτοκινήτων BlaBlaCar — δεν έχει δει κάποια σημαντική IPO από την εισαγωγή της εταιρείας τεχνολογίας νυχτερινής όρασης Exosens τον Ιούνιο του 2024.

Η υποτονικότητα δεν περιορίστηκε στο Παρίσι. Στην Πορτογαλία, ο μεγαλύτερος υποψήφιος για εισαγωγή, η Novo Banco, επέλεξε τελικά λύση συγχώνευσης ή εξαγοράς. Η Ολλανδία συγκαταλέγεται στις αγορές που έχασαν από τη Στοκχόλμη τη μάχη για την IPO της εταιρείας ασφάλειας Verisure Plc, ενώ και η Ιταλία παρουσίασε ελάχιστη δραστηριότητα.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει αλλαγή σκηνικού. Η τσεχική κατασκευάστρια οπλικών συστημάτων Czechoslovak Group AS φέρεται να εξετάζει IPO στο Άμστερνταμ, με στόχο άντληση κεφαλαίων άνω των 3 δισ. ευρώ, ακόμη και από τον Ιανουάριο. Παράλληλα, η γαλλογερμανική κατασκευάστρια αρμάτων μάχης KNDS έχει ανακοινώσει σχέδια για διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι εντός του έτους.

«Περιμέναμε μια καλή χρονιά για τις IPOs το 2025, αλλά το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον περιέπλεξε την κατάσταση», δήλωσε στο Bloomberg ο Mathieu Caron, επικεφαλής πρωτογενών αγορών της Euronext. «Θα προτιμούσα, φυσικά, μια καλύτερη χρονιά, με περισσότερες IPOs και μεγαλύτερα κεφάλαια — και αυτό πιστεύω ότι θα αρχίσει να συμβαίνει από το 2026».

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