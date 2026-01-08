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Κυρανάκης για ηλεκτρικά ταξί: Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο στους ανθρώπους που είναι κοντά στην σύνταξη
Πολιτική
16:13 - 08 Ιαν 2026

Κυρανάκης για ηλεκτρικά ταξί: Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο στους ανθρώπους που είναι κοντά στην σύνταξη

Reporter.gr Newsroom
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«Θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση της ηλεκτροκίνησης στα ταξί όσοι βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και θα ξανακάνουμε πρόγραμμα επιδότησης», δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παράλληλα, επανέλαβε την πρόταση του για απαγόρευση της χρήσης βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Όσον αφορά δε τον σιδηρόδρομο επεσήμανε ότι κινούνται στο τρίπτυχο «νέα υποδομή, νέοι σταθμοί, νέα τρένα» .

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε αρχικά στο ζήτημα της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου.

«Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο σε ανθρώπους που είναι κοντά στην σύνταξη γιατί θα ήταν παράλογο άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην σύνταξη να αναγκαστούν να δώσουν τόσα χρήματα για να αγοράσουν ένα καινούργιο ηλεκτρικό ταξί και άρα θα πάρουν ένα χρονικό περιθώριο για να μην ισχύσει για αυτούς η υποχρέωση. Επίσης, θα δώσουμε εξαίρεση για όσους έχουν ολική καταστροφή για παράδειγμα από ένα τροχαίο».

Στο ίδιο θέμα, ερωτηθείς αν υπάρχουν υποδομές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απάντησε ότι:

«Έχουμε 10.000 δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα, χωρίς τα ιδιωτικά και περίπου 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, δηλαδή είναι περίπου 3 αυτοκίνητα για έναν φορτιστή. Είναι πολύ καλή αναλογία. Συν ότι θα πάμε να κάνουμε κάποιες υποδομές σε πιάτσες ταξί για να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί οι οποίοι έχουν ηλεκτροκίνητα. Αυτό δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει κάποια υποχρέωση από την Ευρώπη, το κάνουμε γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να αναπνέουν οξυγόνο και καθαρό αέρα. Φυσικά δεν κάνουμε μόνο αυτό, απλά αυτός ο κλάδος διαμαρτύρεται», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.

Σχετικά τώρα με την επαναλαμβανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλείται στην περιοχή του Κηφισού οδηγώντας συχνά σε σοβαρά ατυχήματα, ανέφερε:

«Έχω προτείνει τις ώρες αιχμής, 7 με 10 να απαγορευτεί η χρήση των βαρέων οχημάτων» προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι «σχεδιάζουμε να φτιάξουμε έναν μεγάλο οδικό άξονα μεταξύ Ελευσίνας και Θήβας. Άρα, όλα τα φορτηγά τα οποία πάνε ή έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα και πάνε στα logistics centers του Θριάσιου και όλης της περιοχής αντί να επιβαρύνουν τον Κηφισό θα πηγαίνουν από εκεί».

Όσον αφορά δε συνολικότερα τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας, ο κ. Κυρανάκης σχολίασε ότι από την ψήφιση του νέου ΚΟΚ που προβλέπει αυστηρότερα μέτρα, βλέπει αλλαγή στην οδηγική συμπεριφορά.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει και το πρόσφατο πρωτοφανές μπλακάουτ που προκλήθηκε στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Κυρανάκη:

«Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και σωστά έπραξε ο κ. Δήμας από την πρώτη στιγμή να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση, να συστήσει επιτροπή ειδικών στην οποία συμμετέχει και το ΓΕΕΘΑ και η ανεξάρτητη επιτροπή τηλεπικοινωνιών».

Κλείνοντας, αναφορικά με το σιδηρόδρομο ο κ. Κυρανάκης σχολίασε ότι «το τρίπτυχο με το οποίο κινούμαστε στα τρένα είναι «νέα υποδομή, νέοι σταθμοί, νέα τρένα».

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