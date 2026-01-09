Κέρδη στις Ευρωαγορές με ώθηση από τα αμερικανικά μάκρο

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,95%, με τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής και την πλειονότητα των κλάδων να κινούνται σε θετικό έδαφος.
Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,55% στις 25.264,21 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 0,81% στις 10.126,40 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ράλι 1,44% στις 8.362,09 μονάδες.
Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ανέβηκε ελαφρώς κατά 0,03% στις 17.642,77 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε άνοδο 0,13% στις 45.731,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 8.520,34 μονάδες.