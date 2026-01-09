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Κέρδη στις Ευρωαγορές με ώθηση από τα αμερικανικά μάκρο
Χρηματιστήρια
19:00 - 09 Ιαν 2026

Κέρδη στις Ευρωαγορές με ώθηση από τα αμερικανικά μάκρο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Παρασκευή (9/1), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν κρίσιμα οικονομικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική πολιτική μέσα στο έτος.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,95%, με τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής και την πλειονότητα των κλάδων να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,55% στις 25.264,21 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με κέρδη 0,81% στις 10.126,40 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε ράλι 1,44% στις 8.362,09 μονάδες.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ανέβηκε ελαφρώς κατά 0,03% στις 17.642,77 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημείωσε άνοδο 0,13% στις 45.731,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 8.520,34 μονάδες.

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