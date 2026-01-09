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Οριακή αύξηση στις εξαγωγές το 11μηνο του 2025: Οι κλάδοι που ξεχώρισαν (πίνακες)
Οικονομία
18:37 - 09 Ιαν 2026

Οριακή αύξηση στις εξαγωγές το 11μηνο του 2025: Οι κλάδοι που ξεχώρισαν (πίνακες)

Reporter.gr Newsroom
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Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 09.01.2026, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. 

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €4.070,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €4.053,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά €16,3 εκατ. ή 0,4%. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.870,8 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €7.353,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €482,4 εκατ. ή 6,6%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε αισθητά, διαμορφούμενο σε €-2.800,7 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-3.299,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, σημειώνοντας βελτίωση κατά €498,7 εκατ. ή 15,1%.

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.015,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €3.186,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €170,7 εκατ. ή 5,4%. Παράλληλα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €5.377,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, από €5.621,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά €244,0 εκατ. ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.361,2 εκατ. τον Νοέμβριο του 2025, έναντι €-2.434,5 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €73,3 εκατ. ή 3,0%.

Σε επίπεδο εντεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €44.477,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.446,2 εκατ. ή 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €45.923,9 εκατ. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €74.396,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, έναντι €78.053,5 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €3.657,4 εκατ. ή 4,7%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-29.918,4 εκατ. από €-32.129,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €2.211,2 εκατ. ή 6,9%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €33.835,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €700,3 εκατ. ή 2,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €33.135,2 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €968,9 εκατ. ή 1,6%, φτάνοντας τα €60.024,0 εκατ., έναντι €59.055,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-26.188,5 εκατ. από €-25.919,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά €268,6 εκατ. ή 1,0%.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €679,2 εκατ. ή 9,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση €136,5 εκατ. ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά €130,2 εκατ. ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €92,2 εκατ. ή 7,1%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο €16,4 εκατ. ή 13,6%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.206,7 εκατ. ή 16,1%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση €187,5 εκατ. ή 4,1%, καθώς και οι πρώτες ύλες (€-51,8 εκατ., -3,2%). Μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε στα βιομηχανικά προϊόντα (€-33,1 εκατ., -0,5%) και στα λίπη–έλαια (€-21,4 εκατ., -2,2%).

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Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €25.356,5 εκατ., έναντι €25.383,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα €19.121,2 εκατ. από €20.540,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,0% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων Χωρών περιορίστηκε στο 43,0% από 44,7%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%, ανερχόμενες σε €22.345,7 εκατ., έναντι €21.646,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες Χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε €11.489,8 εκατ., από €11.488,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων Χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.

Γράφημα 2. Ποσόστωση εξαγωγών σε χώρες της ΕΕ και Τρίτες Χώρες, Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024/2025

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