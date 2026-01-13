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Ευρωαγορές: Μικτά πρόσημα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων - Εκτόξευση για την Orsted
Χρηματιστήρια
20:05 - 13 Ιαν 2026

Ευρωαγορές: Μικτά πρόσημα λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων - Εκτόξευση για την Orsted

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη 13/1 παρουσίασαν μεικτή εικόνα, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και την έναρξη ποινικής έρευνας κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζέρομ Πάουελ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε κατά 0,09% χαμηλότερα στις 610,44 μονάδες, με τα κυριότερα χρηματιστήρια της περιφέρειας να κινούνται σε μεικτά πρόσημα. Πιο αναλυτικά:

  • Βρετανικός FTSE: -0,03% στις 10.137,35 μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: -0,14% στις 8.347,20 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: +0,02% στις 25.411,44 μονάδες.
  • Ισπανικός IBEX: -0,01% στις 17.672,30 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: -0,45% στις 45.525,10 μονάδες.

Στις μεμονωμένες μετοχές, οι μετοχές της δανικής εταιρείας υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Orsted εκτινάχθηκαν κατά 5,4% μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου που επέτρεψε στην εταιρεία να συνεχίσει έργο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε ανασταλεί από τη διοίκηση Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, η ελβετική τράπεζα UBS έκλεισε με άνοδο 0,1% μετά την είδηση από την Financial Times ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Σέργιο Ερμόττι, θα αποχωρήσει τον Απρίλιο του 2027. Εκπρόσωπος της τράπεζας αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό ότι ο Πάουελ ερευνάται σχετικά με την ανακαίνιση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων των κεντρικών γραφείων της Fed και την κατάθεσή του στο Κογκρέσο για το έργο. Ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή ότι η έρευνα αποτελεί άλλη μία προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της Fed και ότι δεν θα υποκύψει στην πίεση. Η θητεία του ως πρόεδρος της Fed λήγει τον Μάιο.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος επανέλαβε τις επιθέσεις του κατά του Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον είτε «ανίκανο» είτε «διεφθαρμένο».

Οι αναλυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου οι εκτεταμένες διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή από τις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ εξετάζει δράσεις κατά του Ιράν και τη Δευτέρα δήλωσε ότι οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν θα επιβαρύνεται με δασμό 25% «σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε στις πρωινές συναλλαγές, με τις μετοχές της JPMorgan να πέφτουν, ενώ ο δείκτης Dow Jones Industrial Average επίσης κινήθηκε χαμηλότερα, ενώ ο Nasdaq βρισκόταν οριακά πάνω από το μηδέν.

Η αναμενόμενη έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) αναμένεται να δώσει μια πληρέστερη εικόνα για τις τιμές, μετά τις διαταραχές που προκάλεσε η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης το φθινόπωρο. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η έκθεση θα δείξει αύξηση των τιμών κατά 2,7% στους δώδεκα μήνες έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Dow Jones.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 20:19
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