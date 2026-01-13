ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,7% και εντός των προβλέψεων ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο

Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε τον Δεκέμβριο εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Ο συγκεκριμένος δείκτης διατηρήθηκε σε ετήσιο ρυθμό 2,6%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις έκαναν λόγο για μια οριακή άνοδο στο 2,7%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3% στο γενικό δείκτη και κατά 0,2% στο δομικό σκέλος, επαναλαμβάνοντας τις μεταβολές που είχαν καταγραφεί και τον Νοέμβριο.