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ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,7% και εντός των προβλέψεων ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο
Ειδήσεις
15:57 - 13 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Σταθερός στο 2,7% και εντός των προβλέψεων ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε τον Δεκέμβριο εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με τον Νοέμβριο.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Ο συγκεκριμένος δείκτης διατηρήθηκε σε ετήσιο ρυθμό 2,6%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις έκαναν λόγο για μια οριακή άνοδο στο 2,7%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,3% στο γενικό δείκτη και κατά 0,2% στο δομικό σκέλος, επαναλαμβάνοντας τις μεταβολές που είχαν καταγραφεί και τον Νοέμβριο.

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