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Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
10:58 - 16 Ιαν 2026

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές με τα βλέμματα στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά κινούνται την Παρασκευή (16/1) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,19% με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, ο DAX κινείται πτωτικά κατά 0,19% στις 25.316,23 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,26% στις 10.212,45 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,44% στις 8.276,55 μονάδες

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,25% στις 17.599,54 μονάδες, ο ιταλικός MIB καταγράφει ζημιές 0,28% στις 45.719,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει πτώση 0,20% στις 8.584,45 μονάδες.

Την Πέμπτη (15/1), η αγορά είχε ενισχυθεί από τις μετοχές ημιαγωγών, με την ASML να σημειώνει άλμα έως 7% μετά τα θετικά αποτελέσματα της TSMC, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι ASM International και BE Semiconductor.

Στον ενεργειακό τομέα, η Equinor έλαβε άδεια να επανεκκινήσει τις εργασίες στο έργο Empire Wind, μετά από σχετική απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου, λίγες ημέρες αφότου είχε δοθεί αντίστοιχο «πράσινο φως» στην Orsted για το έργο Revolution Wind.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ευρωπαϊκά στρατεύματα έφτασαν στη Γροιλανδία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για την απόκτηση ή προσάρτηση του νησιού, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί διπλωματική πρόοδος στις πρόσφατες συνομιλίες.

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