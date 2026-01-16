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Βουλγαρία: Σε τροχιά πρόωρων εκλογών μετά το αδιέξοδο στον σχηματισμό κυβέρνησης
Ειδήσεις
10:48 - 16 Ιαν 2026

Βουλγαρία: Σε τροχιά πρόωρων εκλογών μετά το αδιέξοδο στον σχηματισμό κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλγαρία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, καθώς οι προσπάθειες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης κατέληξαν σε αδιέξοδο. Την ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή 16/1 ο πρόεδρος της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, μετά την άρνηση και του τελευταίου κόμματος που είχε εντολή να αναλάβει κυβερνητικές διαβουλεύσεις.

Όπως ανέφερε ο Βούλγαρος πρόεδρος, τα κύρια πολιτικά κόμματα δεν επέδειξαν διάθεση να αναλάβουν την ευθύνη διακυβέρνησης, στον απόηχο της παραίτησης της προηγούμενης κυβέρνησης τον περασμένο μήνα, η οποία είχε προκληθεί από κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων.

Τρίτη αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης

Ο Ρούμεν Ράντεφ προσέφερε την Παρασκευή στη «Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» την τρίτη και τελευταία συνταγματικά προβλεπόμενη ευκαιρία για να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Ωστόσο, το κόμμα απέρριψε την εντολή, όπως είχαν πράξει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και τα άλλα δύο κόμματα που είχαν λάβει τις προηγούμενες διερευνητικές εντολές.

Μετά και αυτή την εξέλιξη, ο πρόεδρος της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αποφυγής της εκλογικής αναμέτρησης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πάμε σε εκλογές».

Η νέα εκλογική διαδικασία έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας για τη Βουλγαρία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί επανειλημμένα στις κάλπες, χωρίς να καταφέρει να διαμορφώσει σταθερές κυβερνητικές πλειοψηφίες.

Οι πρόωρες εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν σε κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς οι πρόσφατες διαδηλώσεις ανέδειξαν τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και τις δυσκολίες συγκρότησης βιώσιμων κυβερνήσεων.

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