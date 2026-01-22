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Wall: Άνοδος για δεύτερη ημέρα μετά την υπαναχώρηση Τραμπ από τους δασμούς για τη Γροιλανδία
Χρηματιστήρια
17:12 - 22 Ιαν 2026

Wall: Άνοδος για δεύτερη ημέρα μετά την υπαναχώρηση Τραμπ από τους δασμούς για τη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά κινούνται οι αμερικανικές μετοχές την Πέμπτη 22/1, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών πυροδότησε ένα ευρύ ράλι στις αγορές. Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους σε κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένεται να ανακοινωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,38% στις 49.262,06 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,34% στις 6.898,85 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη 0,52% στις 23.345,96 μονάδες.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές της Big Tech, με τις Nvidia και Microsoft να ενισχύονται περίπου κατά 1% η καθεμία, ενώ η Meta Platforms σημείωσε άνοδο περίπου 3%.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ είχαν ήδη καταγράψει άλμα την Τετάρτη, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα προχωρήσει στην επιβολή των νέων δασμών στην Ευρώπη, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, ενώ ανακοίνωσε και την επίτευξη ενός «πλαισίου συμφωνίας» για τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ, που τις τελευταίες εβδομάδες πιέζει έντονα για την ενίσχυση του αμερικανικού ελέγχου στη Γροιλανδία, ανέφερε την Τετάρτη μέσω Truth Social ότι ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «διαμόρφωσαν το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία». Αργότερα δήλωσε στο CNBC ότι «υπάρχει ένα προσχέδιο συμφωνίας» με το αρκτικό νησί.

Οι αγορές είχαν ήδη αρχίσει να κινούνται ανοδικά μετά από ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποκτήσει τη Γροιλανδία διά της βίας. Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο άνω του 1%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άλμα σχεδόν 600 μονάδων ή πάνω από 1%. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε επίσης άνοδο άνω του 1%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ενισχύθηκε περίπου κατά 2%, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό κλείσιμο.

«Η κρίση γύρω από τη Γροιλανδία φαίνεται να αποκλιμακώνεται, αντιστρέφοντας το πρόσφατο ξεπούλημα, αν και οι λεπτομέρειες γύρω από το “πλαίσιο” παραμένουν ασαφείς», δήλωσε ο Έρικ Τιλ, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management. Όπως σημείωσε, το ράλι ανακούφισης οδήγησε σε σημαντικά κέρδη παραδοσιακών κλάδων αξίας, όπως οι χρηματοοικονομικές και οι ενεργειακές μετοχές.

Παρά τη θετική αντίδραση των αγορών, η υπόθεση απέχει ακόμη από την οριστική της επίλυση. Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, χαρακτήρισε «καλή και φυσική» τη συζήτηση του Τραμπ με τον Μαρκ Ρούτε για την ασφάλεια στην Αρκτική και δήλωσε ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συνομιλήσει με τις ΗΠΑ για το αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome».

Ωστόσο, τόνισε με έμφαση ότι η κυριαρχία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

«Το Βασίλειο της Δανίας επιθυμεί να συνεχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συμμάχους για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Golden Dome των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται με σεβασμό στην εδαφική μας ακεραιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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