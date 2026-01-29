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Ασταθές κλίμα στις ασιατικές αγορές – Προσωρινό «πάγωμα» συναλλαγών στην Ινδονησία λόγω κινδύνου υποβάθμισης
Χρηματιστήρια
09:50 - 29 Ιαν 2026

Ασταθές κλίμα στις ασιατικές αγορές – Προσωρινό «πάγωμα» συναλλαγών στην Ινδονησία λόγω κινδύνου υποβάθμισης

Reporter.gr Newsroom
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Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι χρηματιστηριακές αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού την Πέμπτη (29/1), στον απόηχο του ράλι του χρυσού και των αποφάσεων της Fed.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,07% στις 8.927,5 μονάδες, ο κινεζικός CSI 300 παρέμεινε αμετάβλητος στις 4.151,16 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε πτωτικά κατά 0,30% στις 14.300,08 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 53.505,00 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 0,37% στις 27.908,50 μονάδες, ο Kopsi της Ν. Κορέας σημείωσε άλμα 1,18% στις 5.231,81 μονάδες και ο Nifty της Ινδίας κατέγραψε ήπια κέρδη 0,04% στις 25.352,05 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μετοχές της Samsung Electronics, οι οποίες κατέγραψαν αρχικά άνοδο 2,58%, πριν αναστρέψουν την πορεία τους και κινηθούν πτωτικά κατά περίπου 1%. Η εταιρεία ανακοίνωσε υπερτριπλασιασμό των κερδών της στο τέταρτο τρίμηνο, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, χάρη στην έλλειψη μνημών (memory chips) και στη ισχυρή ζήτηση για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Σημειώνεται ακόμη Ιδιαίτερη ανησυχία επικράτησε στην Ινδονησία, μετά τη βουτιά άνω του 2% που κατέγραψε την Τετάρτη ο δείκτης Jakarta Composite, έπειτα από προειδοποίηση της MSCI για πιθανή υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς «αναδυόμενης αγοράς χαμηλότερης κατηγορίας». Οι συναλλαγές διακόπηκαν προσωρινά, ενώ το ρουπία υποχώρησε στα 16.778 έναντι του δολαρίου. Η Goldman Sachs υποβάθμισε την Ινδονησία σε «underweight», προειδοποιώντας για περαιτέρω εκροές κεφαλαίων.

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