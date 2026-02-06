Ανατροπή και θετικό κλείσιμο για τις ευρωαγορές σε μια βδομάδα γεμάτη από εταιρικά αποτελέσματα
19:14 - 06 Φεβ 2026

Οι ευρωαγορές έκλεισαν υψηλότερα το απόγευμα της Παρασκευής (6/2), καθώς ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα γεμάτη ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,9% στις 617.07 μονάδες, αναστρέφοντας τις πρωινές απώλειες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 1,11% στις 24,720.53 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE έκλεισε σε θετικό έδαφος ενισχυμένος κατά 0,56% στις 10,367.34 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο γαλλικός CAC κατέγραψε άνοδο 0,43% στις 8,273.84 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX ολοκλήρωσε τη βδομάδα με άνοδο 1,11% στις 17,943.30 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB έκλεισε σε θετικό έδαφος ενισχυμένος ελαφρώς κατά 0,08% στις 45,877.20 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, οι μετοχές της Stellantis, που διαπραγματεύονται στο Μιλάνο, κατέρρευσαν κατά 24% μετά την ανακοίνωση ενός ευρείας κλίμακας επιχειρησιακού ανασχεδιασμού, ο οποίος θα κοστίσει 26 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι γαλλικές αυτοκινητοβιομηχανίες επίσης υποχώρησαν το πρωί της Παρασκευής, με τις Valeo και Forvia να πέφτουν περίπου 0,4% και 0,7% αντίστοιχα, ενώ η Renault κατέγραψε πτώση 3%.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι τιμές των μετοχών επηρεάστηκαν από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, όπως η φαρμακευτική Novo Nordisk, η πετρελαϊκή Shell και διάφορες μεγάλες τράπεζες.

Η Orsted, δανέζικη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, έκλεισε με άνοδο άνω του 3%, αφού τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου έδειξαν αύξηση εσόδων κατά 9,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Το EBITDA ανήλθε σε 25,1 δισ. κορώνες (3,9 δισ. δολάρια), εντός του εύρους καθοδήγησης 24–27 δισ. κορώνες, με καθαρό κέρδος για το έτος 3,2 δισ. κορώνες.

Η γαλλική τράπεζα Société Générale υποχώρησε περίπου 2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου.

Στην εταιρική επικαιρότητα, οι μεταλλευτικές εταιρείες Rio Tinto και Glencore σημείωσαν πτώση την Πέμπτη, αφού επιβεβαίωσαν ότι εγκατέλειψαν τις συνομιλίες για πιθανή συγχώνευση που θα δημιουργούσε τη μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία στον κόσμο. Η Rio Tinto ανήλθε κατά 0,25% το απόγευμα, περιορίζοντας τις πρωινές απώλειες, ενώ η Glencore κατέγραψε άνοδο 1,5%, αναστρέφοντας την πτώση του πρωινού.

Όπως δήλωσε η Glencore, «οι πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους της συνένωσης».

Οι βασικοί όροι της πιθανής πρότασης περιλάμβαναν τη διατήρηση των θέσεων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Rio Tinto, καθώς και την προτεινόμενη ιδιοκτησιακή δομή της συνδυασμένης εταιρείας, η οποία, κατά την άποψη της Glencore, υποτίμησε σημαντικά την πραγματική αξία της συνεισφοράς της στην ομάδα, ακόμη και πριν ληφθεί υπόψη ένα κατάλληλο premium για την απόκτηση ελέγχου.

Την Πέμπτη, τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησαν σταθερά τα επιτόκια. Η Βρετανία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο, καθώς ο πρωθυπουργός Keir Starmer δέχθηκε πιέσεις σχετικά με τον διορισμό του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, Peter Mandelson, με αμφιλεγόμενους δεσμούς με τον καταδικασμένο χρηματοοικονομικό παράγοντα Jeffrey Epstein, μετά τη δημοσίευση νέων αρχείων Epstein.

Το πρωί της Παρασκευής, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ η βρετανική λίρα ενισχύθηκε κατά 0,6% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

