ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Τρίτη σερί ημέρα άνω των 50.000 μονάδων για τον Dow Jones
Χρηματιστήρια
23:31 - 10 Φεβ 2026

Wall: Τρίτη σερί ημέρα άνω των 50.000 μονάδων για τον Dow Jones

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν και ο Dow Jones σημείωσε νέο ρεκόρ με τρίτη ημέρα άνω των 50.000 μονάδων την Τρίτη 10/2, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε πτωτικά καθώς ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη επηρέασαν τις χρηματοπιστωτικές μετοχές.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν σε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και ανησύχησαν για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο ευρύτερος δείκτης έχασε 0,33% και έκλεισε στις 6.941,81 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,59% στις 23.102,47 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 52,27 μονάδες ή 0,10%, σημειώνοντας νέο κλείσιμο-ρεκόρ στις 50.188,14 μονάδες. Ο δείκτης είχε φτάσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε τρίτο συνεχόμενο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, έπειτα από την πρώτη υπέρβαση των 50.000 μονάδων την περασμένη εβδομάδα.

Πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των λιανεμπόρων Costco και Walmart, που υποχώρησαν πάνω από 2% και πάνω από 1% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των τελευταίων στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις, τα οποία έδειξαν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες τον Δεκέμβριο παρέμειναν στάσιμες, αντί για την αύξηση 0,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Τον Νοέμβριο οι λιανικές πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 0,6%.

Οι επενδυτές περιμένουν με ενδιαφέρον την έκθεση για την απασχόληση την Τετάρτη και τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή.

«Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τους καταναλωτές με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα είναι η αβεβαιότητα για την αγορά εργασίας», δήλωσε στο CNBC ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Ameriprise Financial. «Αν δούμε χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης τον Ιανουάριο, αυτό θα μπορούσε να πιέσει την ευρύτερη εικόνα».

Οι χρηματοπιστωτικές μετοχές δέχθηκαν επίσης πιέσεις μετά την παρουσίαση ενός νέου εργαλείου φορολογικού προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη από την πλατφόρμα Altruist. Οι μετοχές της LPL Financial υποχώρησαν 8,3%, της Charles Schwab 7,4% και της Morgan Stanley πάνω από 2%.

«Φαίνεται ότι υπάρχει στροφή σε άλλους τομείς που είναι πιο ανθεκτικοί στην τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε ο Saglimbene, σημειώνοντας πρόσφατα κέρδη σε κλάδους όπως τα υλικά και οι κοινές υπηρεσίες (utilities).

Η Wall Street ακολουθεί δύο συνεχόμενες ημέρες ανόδου, μετά την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών την περασμένη Παρασκευή. Ο Dow, ειδικότερα, κατέγραψε νέα ενδοσυνεδριακά και κλείσιμα ρεκόρ. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η αγορά θα μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, μετά την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας που δεν επηρέασε σημαντικά την τεχνική εικόνα της αγοράς.

Πράγματι, ο S&P 500 κατάφερε να ανακτήσει στήριξη πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των 50 και 100 ημερών, μετά την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υπεραποδίδουν σε σχέση με τον δείκτη, σημάδια αισιοδοξίας για τους traders.

Πετρέλαιο: Υποχώρησαν οι τιμές λόγω νέων ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη μετά από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον κίνδυνο για νέες διαταραχές στις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το κλίμα, το αμερικανικό WTI παραδόσεως Μαρτίου έχασε 0,6% και έκλεισε στα 63,96 δολ. το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το Brent του Απριλίου, στο μεταξύ, υποχώρησε 0,4%% στα 68,80 δολ. το βαρέλι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι
Χρηματιστήρια

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή διόρθωση με «βαρίδι» τα ομόλογα και θύμα τις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Απότομη «προσγείωση» από τα ρεκόρ – Ομόλογα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ