ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street – Σε αρνητικό έδαφος η εβδομάδα
Χρηματιστήρια
23:08 - 13 Φεβ 2026

Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street – Σε αρνητικό έδαφος η εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ήπιες διακυμάνσεις σημειώθηκαν στη συνεδρίαση της Wall Street την Παρασκευή (13/2), με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να κλείνει στο «κόκκινο» σε εβδομαδιαία βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,10% στις 49.500,93 μονάδες. Από την άλλη, ο S&P 500 έκλεισε με ήπιες ζημιές 0,11% στις 6.824,94 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 22.546,67 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο και 2,4% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις (0,3% και 2,5% αντίστοιχα). Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 0,3% μηνιαίως και 2,5% ετησίως, όπως αναμενόταν.

Αν και τα στοιχεία θεωρούνται ενθαρρυντικά για τις αγορές και ενδεχομένως για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, δεν κατάφεραν να πυροδοτήσουν ισχυρό ράλι. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, εφόσον η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για χαμηλότερα επιτόκια και περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI) συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι φόβοι για ανατροπές σε κλάδους της οικονομίας επεκτάθηκαν πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, πλήττοντας και τη χρηματοοικονομική, την ακίνητη περιουσία, τις μεταφορές και τα μέσα ενημέρωσης.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί δείκτες καταγράφουν απώλειες: ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχωρούν πάνω από 1%, ενώ ο Nasdaq σημειώνει πτώση περίπου 2%.

Σημαντικές εβδομαδιαίες πιέσεις δέχθηκαν μετοχές όπως οι Charles Schwab (-10%) και Morgan Stanley (-5%) στον χρηματοοικονομικό κλάδο, η Workday (-10%) στην τεχνολογία και η CBRE (-15%) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων. Στα μέσα ενημέρωσης, οι Walt Disney και Netflix υποχώρησαν 3% και 6% αντίστοιχα μέσα στην εβδομάδα.

Αντίθετα, θετικά ξεχώρισαν την Παρασκευή η Applied Materials, με άνοδο 8% μετά από ισχυρά αποτελέσματα και αισιόδοξες προβλέψεις, καθώς και η Airbnb, που ενισχύθηκε κατά 4% χάρη σε θετική καθοδήγηση. Στον αντίποδα, η Pinterest κατέρρευσε 18% μετά από αποτελέσματα τριμήνου και προβλέψεις κατώτερες των προσδοκιών.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, το Brent κινήθηκε ανοδικά κατά 0,24% στα 67,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό WTI ενισχύθηκε κατά 0,02% στα 62,85 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2026 - 23:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CNN: Ρήγμα στη Διατλαντική Συμμαχία – Μερτς και Ρούμπιο συμφωνούν ότι η παγκόσμια τάξη «τελείωσε»
Ειδήσεις

CNN: Ρήγμα στη Διατλαντική Συμμαχία – Μερτς και Ρούμπιο συμφωνούν ότι η παγκόσμια τάξη «τελείωσε»

Ο Τραμπ βάζει... ταφόπλακα στην προστασία του κλίματος – Παγκόσμιες συνέπειες και σφοδρές αντιδράσεις
Περιβάλλον

Ο Τραμπ βάζει... ταφόπλακα στην προστασία του κλίματος – Παγκόσμιες συνέπειες και σφοδρές αντιδράσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow
Χρηματιστήρια

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Νέο ράλι μετά την απόφαση Χαμενεΐ να μπλοκάρει την έξοδο ουρανίου από το Ιράν

Πιέσεις στη Wall Street από το ράλι του πετρελαίου και των ομολόγων – Στο επίκεντρο η Nvidia
Χρηματιστήρια

Πιέσεις στη Wall Street από το ράλι του πετρελαίου και των ομολόγων – Στο επίκεντρο η Nvidia

Πετρέλαιο: Στα «κόκκινα» τα αποθέματα από τον Ιούλιο λόγω Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Στα «κόκκινα» τα αποθέματα από τον Ιούλιο λόγω Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 23:22

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

Πολιτική
21/05/2026 - 23:00

Μητσοτάκης από Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος

Πολιτική
21/05/2026 - 22:32

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Υγεία
21/05/2026 - 22:21

Το έξυπνο τεστ του Forbes που θα αλλάξει τον τρόπο που κοιμάστε

Πολιτική
21/05/2026 - 22:04

«Πρεμιέρα» για το κόμμα Καρυστιανού – «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το όνομα

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:45

United Maritime: Βελτίωση αποτελεσμάτων στο α’ τρίμηνο 2026 και νέο μέρισμα

Υγεία
21/05/2026 - 21:30

Τι είναι αυτό που πραγματικά κρατά τις μαμάδες ξύπνιες τα βράδια;

Ναυτιλία
21/05/2026 - 21:30

Πάνος Ξενοκώστας: Η εθνική ασφάλεια δεν αγοράζεται – χτίζεται στη χώρα μας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 21:08

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για εκεχειρία και αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:48

17Ν: Αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά από 24 χρόνια κράτησης

Αναλύσεις
21/05/2026 - 20:40

ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ έως €530 εκατ. και το επενδυτικό σχέδιο των €6 δισ.

Πολιτική
21/05/2026 - 20:17

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπάρχει ούτε μία πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Ειδήσεις
21/05/2026 - 20:00

Τραμπ: «Φρένο» στο διάταγμα για την AI ώστε να μη χαθεί το προβάδισμα των ΗΠΑ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 19:38

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως €530 εκατ.

Πολιτική
21/05/2026 - 19:30

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να ενώσει αγορές, κεφάλαια και αμυντική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 19:17

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το «όχι» του Ιράν για το ουράνιο

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:48

CrediaBank: Πιστωτική επέκταση 459 εκατ. το α' τρίμηνο – Καθαρά κέρδη €7,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:29

AS Company: Άλμα στα EBITDA κατά 21,51% το α' τρίμηνο – Στα €9,3 εκατ. ο τζίρος

Πολιτική
21/05/2026 - 18:27

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Magazino
21/05/2026 - 18:26

Ίδρυμα Ευγενίδου & CERN: Από τα Σωματίδια στις Δεξιότητες - Η Επιστήμη σε Δράση

Πολιτική
21/05/2026 - 18:18

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 18:16

Revoil: Μέρισμα €0,049 για την χρήση του 2025 

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 18:09

Έκκληση Δούκα στη Μενδώνη για διάσωση του κινηματογράφου «Παλάς» στο Παγκράτι

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 18:04

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:52

Trade Estates: Στα €194,8 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

Αναλύσεις
21/05/2026 - 17:44

Space Hellas: Πρότεινε μέρισμα €0,16 ανά μετοχή

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:27

Γαλλία: Απορρίπτει στρατιωτική αποστολή του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 17:23

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 17:22

Τουρκία: «Ξεφορτώθηκε» αμερικανικά ομόλογα $14,2 δισ. μέσα σε ένα μήνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ